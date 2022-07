Lotos tworzy cyfrowe odbicie rafineryjnej rzeczywistości

W efekcie współpracy Grupy LOTOS i Microsoft powstanie tzw. cyfrowy bliźniak fragmentu infrastruktury krytycznej rafinerii

To pierwsze tego typu zastosowanie technologii w sektorze naftowo-gazowym w Polsce. Wirtualne odwzorowanie rzeczywistej instalacji, urządzeń i procesów pozwoli spółce przewidywać potencjalne problemy i awarie zanim do nich dojdzie. W ten sposób LOTOS zapewni ochronę krytycznej infrastruktury przesyłowej i ograniczy koszty związane z przestojami. Projekt jest efektem strategii cyfryzacji Grupy LOTOS, której ważnym elementem jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi chmurowych. Budowa cyfrowego bliźniaka w Grupie LOTOS nie byłaby możliwa bez silnych fundamentów, na które składają się nie tylko wdrożone rozwiązania technologiczne, ale przede wszystkim unikalne kompetencje wewnątrz organizacji. Cyfrowa dojrzałość spółki wynika z wieloletniej strategii rozwoju w obszarze technologii, a także podpisanego w 2018 r. porozumienia z Microsoft. W rezultacie Grupa Lotos zrealizowała innowacyjne projekty obejmujące m.in. zastosowanie sztucznej inteligencji. Współpraca pomiędzy firmami rozpoczęła się od stworzenia Centrum Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Był to jeden z istotnych elementów budowania cyfrowej kultury firmy kładącej nacisk na wykorzystanie technologii w podniesieniu efektywności działania firmy.

Mat.Pras./KG