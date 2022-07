Premier: system bankowy wytrzyma wakacje kredytowe

System bankowy wytrzyma wakacje kredytowe, nie można słuchać narzekań banków w tej sprawie - mówił premier Mateusz Morawiecki w czwartek w Polsat News

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w Polsat News, czy system bankowy wytrzyma rozwiązania, które proponuje rząd, np. wakacje kredytowe.

Dodał, że WIBOR oscyluje w granicach 6,8-7 proc. Przypomniał, że w czasach PO w jednym z lat WIBOR też był na tym poziomie, ale wtedy rząd nie podjął żadnej interwencji.

Identyczna sytuacja, WIBOR 6,8 proc., my wprowadzamy nie tylko wakacje kredytowe, czyli cztery raty w tym, jak i cztery raty w przyszłym. Jeśli ktoś ma ratę 2 tys. złotych, to znaczy, że do końca roku może nie zapłacić 8 tys. złotych. Ale to nie koniec, jest jeszcze fundusz gwarancji kredytowych - powiedział premier.