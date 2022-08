Gaz ziemny tanieje! Co dalej z cenami surowca?

Gaz ziemny w czwartek ok. godz. 10.20 taniał w kontraktach wrześniowych w holenderskim hubie TTF o 2 proc., do 195,2 euro za MWh. Spada również cena gazu w kontraktach październikowych także o 2 proc., do 196,5 euro za MWh.

W środę na zamknięci za gaz w kontraktach wrześniowych płacono 199,2 euro za MWh, a w kontraktach październikowych 200,6 euro za MWh.

Gaz ziemny w czwartek ok. godz. 10.20 taniał w kontraktach wrześniowych w holenderskim hubie TTF o 2 proc., do 195,2 euro za MWh. Spadają też notowania gazu ziemnego w kontraktach październikowych też o 2 proc., do 196,5 euro za MWh.

PAP/kp