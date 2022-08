Kompetencje cyfrowe najbardziej poszukiwane

W hotelach brakuje 55 000 rąk do pracy. Jest to wzrost w stosunku do zeszłego roku, gdy 53 249 miejsc nie zostało obsadzonych z 244 124 ofert pracy. Oznacza to, że 22 proc. lub ponad 1 na 5 miejsc pracy nie zostało obsadzonych - czytamy na portalu polonorama.com