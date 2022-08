Tesla: 15 tysięcy dolarów za nowe oprogramowanie

Tesla, w sobotę 20 sierpnia, zaczęła wprowadzać nowe oprogramowanie do swoich elektrycznych pojazdów – Full Self-Driving Beta 10.69. Niestety właściciele Tesli z Północnej Ameryki będą musieli zapłacić za aktualizację aż 15 000 dolarów amerykańskich – czy to oprogramowanie naprawdę jest warte swojej ceny?

Elon Musk napisał na swoim Twitterze, że wersja 10.69.1 ukaże się prawdopodobnie pod koniec tygodnia, a 10.69.2 w przeciągu kilku tygodni dla uczestników FSD Beta.

Wprowadzone zmiany w nowym oprogramowaniu to między innymi nowy moduł „deep lane guide”, który zawiera o ok. 44 proc. niższy wskaźnik błędów w topologii pasów w porównaniu z poprzednią wersją oprogramowania. Zapewnia to większą kontrolę jazdy oraz dostosowywanie się do zmian na drogach.

Cała lista poprawek i nowości znajduje się w artykule na stronie TeslaOracle.com o oprogramowaniu 10.69.

Jedną z poprawek, z której szczególne dumny jest Elon Musk to „skręt w lewo Chuck’a Cook’a”. Manewr został nagrany i skomentowany przez Cook’a w poście na Twitterze. W poprzednich wersjach oprogramowaniach pojazdy Tesli nie radziły sobie z płynnym przejazdem na pas, który znajduje się na przeciwległej części drogi. Zespół Tesli pracował już od dawna nad tym problem i w końcu go rozwiązał.

Chuck Cook również pochwalił inne manewry w wykonaniu zaktualizowanej Tesli – pokonała ona dwa ronda, które jeszcze nie znajdowały się na mapach.

Jednak podczas korzystania z autopilota trzeba nadal nadzorować jazdę na bieżąco. SAE (the Society of Automotive Engineers [pl.: Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych) klasyfikuje autopilota Tesli jako „Poziom 2” - kierowca może zdjąć ręce z kierownicy, ale nadal musi być uważny podczas jazdy. Dopiero „Poziom 4” jest uznawany za w pełni automatyczny - pojazd ma być w stanie podejmować sam decyzje bez udziału kierowcy.

Na szczęście oprogramowanie jest dostępne dla właścicieli Tesli spoza Północnej Ameryki w obecnie obowiązujące cenie i nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miało to ulec zmianie. Spowodowane jest to prawdopodobnie tym, że prawo w UE mocno ogranicza korzystanie z autopilota w pojazdach lądowych i ogólnie mniejszym popytem na oprogramowanie w innych częściach świata.

OR; Źródło: Twitter