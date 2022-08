Niemcy ws. Odry: Nie mówiliśmy, że tylko pestycydy trują

Dramat Odry nie wynika z wpuszczenia do niej jakiejś specjalnej trucizny i da się wytłumaczyć procesami naturalnymi, oraz tym, co cały czas trafia do Ordy od wielu lat - twierdzi dziennikarz naukowy Tomasz Rożek w rozmowie z dr. Marcinem Stokowskim z Instytutu Oceanologii PAN