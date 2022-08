Cena gazu na unijnym rynku osiągnęła rekordowy poziom

Cena gazu na europejskim rynku hurtowym osiągnęła nowy rekord. W poniedziałek cena 1 megawatogodziny (MWh) gazu zamknęła się na poziomie 276 euro. Kiedy rynki ponownie się otworzyły we wtorek rano, wzrosła do 291 euro/MWh. Istnieje obawa, że niedobory gazu w nadchodzącej zimie będą miały poważny wpływ na gospodarkę – donosi belgijska telewizja VRT

276 euro za 1 MWh, to o ponad 10 proc. więcej niż poprzedni rekord 244,55 euro za MWh, który został ustanowiony w ubiegły piątek. Na otwarciu rynków we wtorek rano cena osiągnęła już 291 euro/MWh. Cena może się zmieniać w ciągu dnia, a jaka będzie wtorkowa średnia cena gazu, dowiemy się we wtorek wieczorem. Cena gazu jest obecnie 15 razy wyższa niż normalnie o tej porze roku – informuje belgijski nadawca.

Podwyżki cen gazu podsycają obawy, że Rosja odetnie dostawy do gazociągu Nord Stream 1. Rosyjski koncern gazowy Gazprom zapowiedział, że dostawy gazu do NS1 zostaną wstrzymane na trzy dni od 31 sierpnia, aby umożliwić prace konserwacyjne. Istnieje obawa, że dostawy do gazociągu zostaną odcięte na dłużej, co zagroziłoby bezpieczeństwu dostaw gazu w Europie.

Jak przypomina VRT, Gazprom od wielu tygodni eksploatuje gazociąg na poziomie zaledwie około jednej piątej maksymalnej przepustowości. Przywódcy europejscy twierdzą, że ograniczenie dostaw gazu jest motywowane politycznie i jest reakcją na sankcje UE i innych krajów europejskich wobec Rosji.

PAP/KG