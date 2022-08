Rozwój polskiej infrastruktury motorem napędowym wzrostu PKB

Dialog biznesu i administracji wspierany przez środowiska naukowe będzie miał ogromny wpływ na rozwój rodzimych firm budowlanych i realizowanych przez nie inwestycji na terenie Polski. Takie wsparcie płynące z każdego obszaru będzie najlepszą receptą na długotrwały wzrost PKB naszego kraju

Artur Popko prezes zarządu, Budimex SA

Wybuch wojny na Ukrainie w istotny sposób wpłynął na większość gałęzi naszej gospodarki. Budownictwo to jeden z sektorów, które najmocniej odczuły konsekwencje tego konfliktu zbrojnego. Ostatnie miesiące, mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, przyniosły częściową stabilizację. Niemniej jednak część niekorzystnych dla branży budowlanej trendów, które nasiliły się po 24 lutego, trwa do dziś – mowa tu przede wszystkim o wzroście cen paliw oraz wysokim poziomie inflacji. Dyskusje, jakie prowadziliśmy w ramach cyklu debat czwartej edycji Forum wGospodarce.pl, pokazały, jak duży wpływ na rozwój gospodarki, przy współdziałaniu z biznesem, ma sektor naukowy i edukacyjny.

Ceny materiałów, np. stali, ustabilizowały się, ale nie sądzę, by w kolejnych miesiącach nastąpił ich gwałtowny spadek. Drożeją energia i gaz. Na rynku są obawy o ich dostępność. Spodziewane ograniczenia w dostawach energii czy gazu mogą skutkować podwyżką cen materiałów w całej Europie – mówi Artur Popko, Prezes Budimex SA. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w pierwszym półroczu 2022 r. (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 24,5 proc., z poziomu 45,4 mld zł do 56,5 mld zł. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 33,4 proc., natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 15,2 proc. To dobre wyniki i jeśli polska gospodarka będzie miała niezakłócony dostęp do funduszy unijnych, to wzrost produkcji w budownictwie powinien się utrzymać na co najmniej jednocyfrowym poziomie.

Nadal drogie są paliwa. Wysoka inflacja powoduje konieczność podwyższania wynagrodzeń pracownikom, więc koszty firm budowlanych nie spadną – dodaje prezes grupy Budimex. Jego zdaniem GDDKiA, dzięki waloryzacji kontraktów podniesionej z 5 do 10 proc., uratuje wiele inwestycji prowadzonych w tej chwili. Analogiczne rozwiązania do tych, jakie wprowadziła GDDKiA, mogą wykorzystać inni inwestorzy publiczni i samorządowi. – Gdyby GDDKiA nie zawarła aneksów waloryzacyjnych, wykonawcy musieliby wypowiedzieć niektóre umowy. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że kontrakty podpisane z nowymi firmami byłyby o 50 proc. droższe. Podwyższenie wskaźnika waloryzacji to znacznie tańsza opcja – uważa prezes Budimeksu. Podkreśla, że przy średniej rentowności w branży budowlanej na poziomie 3 proc., aktualnych cenach materiałów i kosztach pracy podniesienie wskaźnika waloryzacji było konieczne.

Inwestycje są motorem napędowym wzrostu PKB. Wszystkie działania legislacyjne i finansowe wspierające ich rozwój pomagają polskiej gospodarce. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ma ułatwić waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Nowelizacja ustawy o OZE, w tym odblokowanie perspektyw dla energetyki wiatrowej (zasada 10H), rozpędzi kolejne inwestycje. Projekty CPK i budowy elektrowni atomowej także dają nadzieję na rozwijanie inwestycji strategicznych o dużej skali i wysokim potencjale pobudzającym gospodarkę. Według wyliczeń Budimeksu, ok. 70 proc. kosztów inwestycji i tak – pośrednio – wraca do systemu finansów publicznych.

Forum wGospodarce zajęło się także stykiem biznesu, nauki i edukacji. Im silniejsze związki między tymi obszarami, tym lepiej działa cały system gospodarczy, naukowy i edukacyjny. Prezes Artur Popko zapewniał, że biznes zaangażuje się we wsparcie branżowych centrów umiejętności.

Co roku przyjmujemy na płatne praktyki z pełnym zakresem świadczeń pracowniczych, takich jak opieka medyczna i szkolenia, 250 osób, które najpierw trzeba zachęcić, potem zorganizować i którym potem trzeba znaleźć stanowiska pracy, licząc na to, że choć część z nich zostanie w firmie. Warto także już na początkowym etapie kształcenia kierunkować uczelnie i studentów na te specjalizacje, które są coraz bardziej pożądane, np. w dziedzinie kolejnictwa, energetyki odnawialnej, sieci energetycznych – dodał Artur Popko.

Budimex angażuje się w wiele projektów naukowo-badawczych. W ostatnim roku wykonawca zakończył prace badawcze nad projektem „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. To dla spółki znaczący krok w stronę budowy trwalszych i tańszych dróg. Badane asfalty są modyfikowane polimerami typu HIMA.

Stale się rozwijamy i od lat inwestujemy w nowoczesne technologie oraz innowacyjny sprzęt – mówi Artur Popko.

Wśród realizowanych przez firmę innowacyjnych koncepcji jest także m.in. opracowanie przy współpracy z Politechniką Warszawską technologii „samonaprawiającej” się drogi SeHePa. To skomplikowane rozwiązanie materiałowo-technologiczne jest unikatowe na skalę światową. Projekt znajduje się obecnie w fazie badań przemysłowych. Trwają zaawansowane prace nad opracowaniem technologii wytwarzania mikrokapsułek z wypełnieniem naprawczym. Budimex chce w ten sposób doprowadzić do opracowania mechanizmu „samonaprawiania” powierzchni asfaltowych, który wydłuży trwałość nawierzchni drogowych bez angażowania ludzi.

Dialog z inwestorami oraz wspierający system edukacji będą miały ogromny wpływ na możliwość rozwijania rodzimych firm budowlanych i realizowanych przez nie inwestycji na terenie Polski. Takie wsparcie płynące z każdego szczebla administracyjnego będzie najlepszą receptą na długotrwały wzrost PKB kraju.