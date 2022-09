Banki uważajcie! W sprawie depozytów może być ustawa

Chociaż oprocentowanie depozytów wzrosło, nadal nie jest satysfakcjonujące. Jeżeli sektor bankowy nie zareaguje odpowiednio w tej sytuacji, rząd rozważa wprowadzenie regulacji na poziomie ustawowym, wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera.

Jeżeli sektor bankowy nie będzie miał dojrzałości do zareagowania w sytuacji, jaka jest teraz, to faktycznie rozważamy wprowadzenie regulacji na poziomie ustawowym. Tak zrobiliśmy np. w kontekście wakacji kredytowych - powiedział Muller w radiu Plus.

Pytany o wcześniejsze deklaracje dotyczące uregulowania oprocentowania depozytów, przypomniał, że „po tej reakcji wcześniejszej oprocentowanie depozytów wzrosło”.

Natomiast dla nas ono nie jest satysfakcjonujące, ale też bierzmy pod uwagę, że my sektora bankowego nie zostawiamy z tymi wielkimi zyskami, które by wypracowywał, no bo na szczęście wprowadziliśmy wakacje kredytowe. One kosztują też miliardy złotych, kosztują banki – powiedział Piotr Mueller.

Zwrócił też uwagę, że wzrost liczby depozytów ma charakter inflacyjny.

To ma też taki charakter antyinflacyjny, bo jeżeli ktoś zostawia swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym, to ich nie używa w danym czasie. To ma dwa rodzaje działań, i to antyinflacyjne jest dla nas szczególnie istotne - stwierdził Piotr Mueller.

ISBnews/RO