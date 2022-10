Sasin o Tauronie: został popełniony błąd komunikacyjny

Zmiana sprzedawcy gazu powinna się odbywać w sposób bezinwazyjny dla odbiorców na zasadzie porozumienia między Tauronem a PGNiG - podkreślił w czwartek wicepremier, szef MAP Jacek Sasin. Dodał, że w tej sprawie został popełniony błąd komunikacyjny, który jest korygowany

We wtorek Tauron ogłosił chęć wycofania się z umów na sprzedaż gazu dla odbiorców objętych gwarancją urzędowej ceny do końca 2027 roku. Wicepremier Sasin zareagował na Twitterze pisząc, że oczekuje od prezesa Tauron PE natychmiastowego wycofania się z „nieakceptowalnej decyzji dot. wypowiadania umów na gaz”.

W rozmowie z dziennikarzami w czwartek szef MAP podkreślił, że sprzeciwił się sposobowi, w jaki została załatwiona sprawa.

Powinno się to odbywać w sposób bezinwazyjny dla odbiorców, na zasadzie porozumienia między Tauronem a PGNiG, który jest jedyną firmą objętą systemem rekompensat i w związku z tym wpisuje się w naszą politykę ustanowienia taryf na odbiór gazu dla odbiorców indywidualnych i odbiorców wrażliwych. I to PGNiG powinien dostarczać ten gaz w cenach taryfowych - zaznaczył Sasin.

Przyznał, że rozumie pobudki prezesa Tauronu.

Trudno od niego wymagać, by sprzedawał gaz wielokrotnie taniej niż go kupuje, bez rekompensaty ze strony Skarbu Państwa, ale to nie powinno się odbywać w ten sposób - powiedział. Dodał, że o sprawie dowiedział się z mediów.

Pytany, czy dojdzie do zmiany na stanowisku prezesa Tauronu, szef MAP odparł: „nie przesadzajmy, nie jest to nic takiego, co by wymagało tak drastycznych ruchów”. „Został popełniony błąd komunikacyjny w sposobie rozwiązania tego problemu. Jest korygowany” - dodał.

W środowym komunikacie Tauron zapewnił, że nawiązał współpracę z operatorem gazowym, żeby zabezpieczyć przejście klientów do nowego sprzedawcy w sposób dla nich nieodczuwalny. Dla klientów mających umowę gazową uruchomiono infolinię pod numerem 555 444 555, a także stronę internetową z informacjami na temat procedury zmiany sprzedawcy gazu. Spółka przeprosiła klientów za zamieszanie, związane z decyzją o wycofaniu się Taurona z umów na sprzedaż gazu.

PAP/KG