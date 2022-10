Apteki apelują o wdrożenie w unijnego program EU4Health

Federacja sieci aptek z Europy Środkowej zaapelowała do Komisji Europejskiej o włączenie farmaceutów do unijnej inicjatywy EU4Health. „Unia nie powinna zapominać o ogromnym potencjale aptek, które są niezbędnym komponentem w systemach opieki zdrowotnej Europy” – głosi oświadczenie podpisane w Warszawie przez stowarzyszenia sieci aptecznych z Czech, Polski, Słowacji, Rumunii, Serbii oraz Węgier

Według niego, apteki jako placówki łatwo dostępne dla pacjentów, są narzędziem wspierającym systemy opieki zdrowotnej – chociażby pomagając zwiększyć zasięg szczepień czy udzielając konsultacji ws. leków.

Ważnym elementem ochrony zdrowia jest profilaktyka. To jest zdecydowanie ta przestrzeń, w którą powinni wejść farmaceuci. Ta sfera działań musi być usankcjonowana przez władze, musi to być wprowadzone do obowiązującego prawa i do systemów ubezpieczeń zdrowotnych w krajach UE – podkreślał Daniel Horák.