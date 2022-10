Czy polscy pracownicy odżywiają się zdrowo?

77% pracowników ma mało cech prozdrowotnych w swojej diecie chociaż aż 65% uważa, że odżywia się zdrowo

Aż 63% ankietowanych pracowników pije jednak co najmniej 2 litry wody. Deklaracja wysokiej jakości codziennej diety może wynikać przede wszystkim z niskiego poziomu świadomości żywieniowej lub niedostatecznej edukacji w zakresie dietetyki i zdrowego żywienia.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Dailyfruits z Instytutem Medycyny Pracy polscy pracownicy bardzo dobrze oceniają jakość swojej diety. Aż 65% ankietowanych uważa, że odżywia się zdrowo. Jako niezdrową swoją dietę oceniło jedyne 30% respondentów – w tym 16% wśród kobiet i 30% wśród mężczyzn. Przekonaniu o zdrowej diecie przeczą jednak fakty. W rzeczywistości: 77% wszystkich ankietowanych ma niskie natężenie cech prozdrowotnych swojej diety.

Obserwujemy podobne przekonanie respondentów o tym, że ich dieta jest prawidłowa. W 2022 roku to 65%, a w 2020 roku 62% respondentów. Analiza natężenia cech prozdrowotnych jadłospisu pracowników nie ulega jednak poprawie. Pracownicy nie poprawili na przestrzeni ostatnich lat jakości swojej diety, jednak wzrosło ich przekonanie o jej prozdrowotności. Sprawia to, że mogą mieć niską motywację do zmiany. - podsumowuje Magdalena Kartasińska – Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Faktem jest, że wśród osób deklarujących, że zdrowo się odżywiają odnotowaliśmy najwyższy odsetek osób jedzących owoce i warzywa co najmniej raz dziennie (70% owoce, 60% warzywa). Jednocześnie 41% ankietowanych spożywa słodycze co najmniej kilka razy w tygodniu, a niemal co trzecia osoba (28%) raz w tygodniu spożywa alkohol, 6% ankietowanych pracowników spożywa napoje energetyczne raz w tygodniu, 12% spożywa regularnie słodzone napoje.

Zatem rzeczywiście, to co najbardziej kojarzy się ze zdrowym odżywianiem, czyli jak największa ilość jedzonych warzyw i owoców, przekłada się na rzeczywistość osób przekonanych o prozdrowotności swojej diety. Natomiast jednocześnie osoby te nie stronią od słodyczy, bywa że regularnie spożywają alkohol, napoje energetyczne czy gazowane. Te produkty zamiast witaminy, dostarczają m.in. bardzo dużą ilość cukru, którego nadmiar może powodować zaburzenia koncentracji i pogarszać efektywność działania oraz jest jednym z przyczyn rozwoju różnorodnych chorób metabolicznych. Aktualne stanowisko światowej organizacji zdrowia (WHO) mówi o tym, że każda spożywana ilość alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia.

Wśród pozytywów należy odnotować także większy odsetek osób spożywających codziennie odpowiednią ilość wody. Aż 63% ankietowanych pracowników pije co najmniej 2 litry wody.

W badaniu Dailyfruits „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” z 2020 roku właściwy poziom nawodnienia wskazywało tylko 50% respondentów. Mamy zatem wzrost aż o 13%.

Subiektywna ocena sposobu żywienia sugeruje lepszy niż jest w rzeczywistości obraz realizowanej codziennie diety. Pewność, że z dietą wszystko jest w porządku sprawia, że taka osoba może mieć mniejszą potrzebę zmiany sposobu żywienia. Dodatkowo wiąże się to z obniżaną potrzebą poszukiwania potwierdzenia tych przekonań np. w formie konsultacji dietetycznej na własną rękę. Kluczowa jest edukacja, ponieważ deklaracja wysokiej jakości codziennej diety częściej będzie wynikała z niewiedzy a nie z nadmiernej pewności siebie. Dobrym pomysłem może się okazać spotkanie z dietetykiem w miejscu pracy, podczas wykładu dietetycznego czy indywidualnej konsultacji oraz promowanie zdrowych postaw żywieniowych w miejscu pracy w formie broszur informacyjnych. Istotne są również ułatwienia oferowane w miejscu pracy jak dostęp do zdrowej żywności, preferencyjne ceny w bufetach czy kantynach pracowniczych i stwarzanie okoliczności do spokojnego spożywania posiłków czy napojów.

