Bezpaństwowcy z Rosji i Białorusi w Estonii muszą oddać broń

Obecne dostawy zachodniego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wystarczają Ukrainie do prowadzenia działań obronnych, ale to o wiele za mało, by uzyskać przewagę nad Rosją; posiadamy zaledwie 30 proc. broni, która gwarantowałaby taki przełom - ocenił we wtorek ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow