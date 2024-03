Polska otwarta na biznes: Firmy otwierają cudzoziemcy

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na Dolnym Śląsku przybyło prawie tysiąc nowych firm, które założyli cudzoziemcy. W całej Polsce 15 tys. nowych firm założyły osoby legitymujące się obcym paszportem. To prawie o połowę więcej niż w maju ubiegłego roku - przekazał ZUS.

Regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis poinformowała w piątek, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przybyło na Dolnym Śląsku prawie tysiąc nowych firm, które założyli cudzoziemcy. W całej Polsce jest 15 tys. takich nowych firm.

Kto inwestuje?

„W regionie są to w większości obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Holandii i Francji. W skali kraju ponad tysiąc firm prowadzą Wietnamczycy. W porównaniu do maja 2023 roku liczba firm założonych przez obcokrajowców, działających tylko na Dolnym Śląsku w lutym tego roku, wzrosła o 1942, co stanowi wzrost o 41,5 proc.” - powiedziała rzecznik.

„To pozytywny trend, bo osoby te płacą podatki i składki do ZUS. Dominują oczywiście obywatele Ukrainy, ale są też Białorusini, Bułgarzy i Niemcy” - dodała Kowalska-Matis.

Ukraińcy robią biznes

Na 53 tys. 727 firm prowadzonych w 2024 roku przez cudzoziemców w Polsce ponad połowa należy do Ukraińców 27 tys. 568. Na Dolnym Śląsku ten procent jest jeszcze większy, bo do obywateli Ukrainy należy 4671 firm ze wszystkich cudzoziemskich 6613.

W Polsce wśród prowadzących własne firmy ponad 10,5 tys. osób ma paszport białoruski, przeszło 1,1 tys. to Wietnamczycy, a po około tysiąc osób wskazało obywatelstwo rosyjskie i niemieckie. W sumie tej zimy ZUS w całym kraju zanotował przedsiębiorców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które mają obywatelstwo 120 państw.

O rosnącym trendzie świadczą dane sprzed kilku lat. W styczniu 2023 r. ZUS miał w bazie danych około 32 tys. cudzoziemskich przedsiębiorców, a rok wcześniej niecałe 24 tys. cudzoziemców. Na początku 2021 r. było ich około 21,5 tys., a zimą 2016 r. jedynie 14,9 tys.

