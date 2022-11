Philips zapowiada gigantyczne zwolnienia

Chińskie władze szykują się do masowych zwolnień, które mogą zachwiać stabilnością kraju. W najbliższych dwóch-trzech latach ma zostać zwolnionych 5-6 mln pracowników wielkich, przynoszących straty państwowych molochów. To część wysiłków, by ograniczyć moce produkcyjne i zanieczyszczenia - pisze Reuters.