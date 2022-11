Glapiński: Złoty dobrze się sprawuje. Nie ma potrzeby interwencji

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) znajduje się obecnie w sytuacji zawieszenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej; cykl ten nie został zakończony, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński

Jesteśmy nadal w sytuacji zawieszenia, pauzy w cyklu zacieśniania. Nie kończymy cyklu zacieśniania, jesteśmy w stanie zawieszenia i pauzy. Jeśli kolejne kwartały i lata potwierdzą, że to, co w projekcji założyliśmy, następuje w rzeczywistości, wtedy ta pauza się będzie przedłużać. Jeśli rzeczywistość będzie wskazywała na inny rozwój sytuacji, niż to jest w projekcji, wtedy decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą być inne. […] Jesteśmy gotowi na każde działanie” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Trudno powiedzieć, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie luzowania polityki pieniężnej. W tej chwili jest to trudno przewidzieć. Obecnie jest zbyt wcześnie na to, aby zacząć o tym dyskutować. Jednak taki moment oczywiście się zbliża i nastąpi - dodał.