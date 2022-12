Gospodarka wobec wyzwań – jak wykorzystać technologię na rzecz zrównoważonego rozwoju?

W warunkach zachwianej stabilności, czy to na skutek przemian politycznoekonomicznych, czy też w konsekwencji innych wydarzeń wpływających na sytuację gospodarczą i bezpieczeństwo systemu finansowego, warto mieć świadomość korzyści wynikających z upowszechniania się technologii. Nowoczesne i bezpieczne narzędzia cyfrowe dzięki swojej dostępności i uniwersalnemu zastosowaniu mogą wesprzeć zrównoważony rozwój różnych sektorów gospodarki, a także przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności rynku - stwierdza Robert Trętowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Nowoczesne technologie to czynnik napędzający rozwój gospodarki. Działania z zakresu cyfryzacji intensyfikują więc wszystkie kraje UE, w tym Polska. Jak wylicza Amazon Web Services, zrealizowanie celów unijnego planu „Droga do Cyfrowej Dekady” zwiększyłoby wartość polskiego PKB nawet o 490 mld zł, czyli niemal 19 proc. obecnego PKB. Jednak dorównanie europejskim standardom wymaga podjęcia znacznego wysiłku.

W rankingu Digital Economy and Society Index (DESI) z 2022 r. nasz kraj uplasował się na 24. miejscu z ogólnym poziomem realizacji polityki cyfrowej na poziomie 40,5 proc., przy unijnej średniej wynoszącej 52,3 proc. Idąc za wskazaniami UE, warto dostrzec obszary, np. w usługach publicznych, w których wciąż musimy inwestować w cyfryzację. Należy zauważyć, że wielkim wsparciem dla nowoczesnego państwa mogą być uniwersalne, zdalne usługi zaufania, które ułatwiają funkcjonowanie przedsiębiorstw, a obywatelom gwarantują łatwy i bezpieczny dostęp do oferty usług publicznych oraz komercyjnych.

Przez kilka ostatnich lat wobec coraz większego znaczenia pracy zdalnej i hybrydowej ważnym narzędziem stał się podpis elektroniczny, który – wg fundacji Digital Poland – już 87 proc. Polaków uznaje za przydatny. Ta technologia jest również coraz powszechniej wykorzystywana przez przedsiębiorców: z e-podpisu korzysta dziś ponad 1/5 firm z sektora MŚP, a 64 proc. planuje jego wdrożenie w ciągu najbliższych trzech lat. Kwalifikowany podpis elektroniczny, jak Szafir oraz jego innowacyjna wersja mobilna mSzafir, dostępna całkowicie zdalnie, wykorzystująca bankowość elektroniczną do potwierdzenia tożsamości użytkownika, pozwalają przenieść obsługę dokumentów do sfery cyfrowej. Podpis elektroniczny doskonale sprawdza się w wielu branżach i obszarach gospodarki, m.in. w handlu, telekomunikacji, bankowości, leasingu, służbie zdrowia czy ubezpieczeniach. Wachlarz zastosowań e-podpisu poszerza się systematycznie, obejmując m.in. podpisywanie umów cywilno-prawnych, kontraktów, ofert do przetargów publicznych, dokumentacji medycznej oraz dokumentów adresowanych do administracji publicznej – takich jak sprawozdania finansowe do KRS, e-deklaracje podatkowe czy do ZUS-u. Stosowanie e-podpisu to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa i niezmienności dokumentów, lecz i sposób na redukcję kosztów ich obsługi, która – dzięki wyeliminowaniu papierowych wydruków i konieczności ich kopiowania, skanowania, przechowywania i dystrybucji, a także oszczędności czasu i energii – może sięgać nawet 75 proc.

Digitalizacja procesów biznesowych i administracyjnych jest dziś koniecznością. Przyjazna e-transformacja powinna jednak przebiegać w sposób, który gwarantuje konsumentom i przedsiębiorcom wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Dziś aż 84 proc. Polaków obawia się działań cyberprzestępczych i bezprawnego wykorzystania ich danych, pozyskanych w nieuprawniony sposób – np. na skutek wycieku. Z najnowszego Raportu o dokumentach InfoDok wynika, że w 2021 r. łączna kwota prób wyłudzeń z wykorzystaniem skradzionych danych wyniosła 336,6 mln zł. Dlatego dla podmiotów zarządzających dużymi zbiorami danych priorytetem powinno być wdrożenie usług służących m.in. bezpiecznej weryfikacji tożsamości.

Flagowym przykładem takiego rozwiązania jest usługa mojeID, która spełnia najwyższe wymogi w zakresie bezpieczeństwa przekazywania danych. mojeID to wygodna i bezpieczna metoda potwierdzania tożsamości on-line w usługach komercyjnych oraz świadczonych przez administrację publiczną. Dostawcami tożsamości i jednocześnie wydawcami środków identyfikacji elektronicznej są obecnie banki, które dysponują zweryfikowanymi informacjami na temat użytkownika oraz chronią je kompleksowo w systemach bankowości elektronicznej. Warto podkreślić, że mojeID jest usługą zgodną z rozporządzeniem eIDAS oraz z ustawą o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Możliwość potwierdzania tożsamości za pomocą mojeID jest aktualnie dostępna dla klientów dziesięciu banków komercyjnych oraz ponad 500 banków spółdzielczych, czyli blisko 20 mln osób (sierpień 2022).

Bezpieczeństwo systemu finansowego, transparentność procesów weryfikacji tożsamości czy powszechny dostęp do usług świadczonych on-line to istotne filary, na których opiera się cyfrowy dobrostan społeczeństwa. W utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa nieocenionym sojusznikiem może być dziś technologia blockchain, która pozwala na rejestrowanie i przechowywanie informacji w zdecentralizowanej, rozproszonej bazie danych. Istotą technologii blockchain jest matematyczna idea zapisu danych w systemie bloków, gwarantująca z jednej strony niezmienność i niezaprzeczalność zapisu, z drugiej zapewniająca możliwość przechowywania informacji w rozproszonych bazach danych. Blockchain jest najczęściej kojarzony z finansami. Tymczasem ta technologia znajduje coraz więcej praktycznych zastosowań także poza tą sferą. Możliwość bezpiecznej wymiany informacji w sposób, który nie pozwala zmieniać danych bez wiedzy innych użytkowników, wykorzystują innowatorzy m.in. w branży medycznej, prawniczej, logistycznej czy w e-commerce. W Polsce technologia blockchain jest popularyzowana w usłudze trwałego nośnika, umożliwiając zgodny z wymogami prawa kontakt z klientami w sektorach silnie regulowanych i wymagających wymiany formalnych dokumentów między stronami.

Usługa trwałego nośnika w ofercie KIR łączy blockchain z macierzą WORM, tworząc narzędzie spełniające trzy kryteria stawiane przez prawo: trwałość, dostępność oraz integralność. Dzięki temu trwały nośnik może być wykorzystywany do komunikacji z klientem w zgodzie z przepisami RODO i innymi regulacjami. Firma przetwarzająca dane wrażliwe może dzięki temu być pewna ich bezpieczeństwa. Korzystanie z trwałego nośnika przynosi również wymierne oszczędności – jeden z klientów KIR wysłał już za pomocą tej usługi 30 mln dokumentów elektronicznych, co przełożyło się na blisko 31,5 mln zł oszczędności i ocalenie co najmniej kilkudziesięciu hektarów lasu.

W celu zwiększenia świadomości zalet i możliwości technologii blockchain KIR we współpracy z partnerami stworzył środowisko testowe – Sandbox Blockchain. Jest to platforma technologiczna przeznaczona dla firm i innych podmiotów, które w swojej działalności wykorzystują lub dopiero planują stosować tę technologię. Piaskownica technologiczna umożliwia bezpłatne testowanie projektów i pozyskiwanie konsultacji eksperckich. Coraz szersze wykorzystanie technologii, ustawiczne wzmacnianie infrastruktury bezpieczeństwa i dzielenie się wiedzą w obszarze wspólnego cyfrowego ładu to priorytety, które pomogą nam szybciej osiągnąć europejski poziom. Rozwój gospodarczy na fundamencie technologii jest wielką szansą dla Polski. Warto z niej skorzystać, zwłaszcza stawiając na sprawdzone rozwiązania i zaufanych partnerów.

Robert Trętowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

