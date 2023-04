Premier: Naprawa finansów publicznych to największy sukces po 2015 r.

Największy sukces to niewątpliwie uszczelnienie budżetu i naprawa finansów publicznych, bo to jest praźródło naszych sukcesów w polityce społecznej – mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla i.pl. Zapowiedział także, iż kwestia ewentualnej koalicji będzie rozważana po wyborach.

W drugiej części rozmowy opublikowanej w niedzielę rano premier podkreślił, że realizacja stworzonych przez rządy PiS i jego koalicjantów programów społecznych będzie możliwa jedynie w wypadku zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Dodał, że w jego opinii rządy obecnej opozycji będą powrotem do „polityki na nie”, która jak zauważył dominowała do roku 2015.

„Kiedy mieszkańcy miasteczek przypomną sobie, jak przed 2015 rokiem wyglądała ich rzeczywistość, jak wyglądały szpitale, drogi, szkoły, to zrozumieją, czym grozi zmiana władzy. A ciągłość władzy jest bardzo potrzebna, żeby kontynuować nasze programy społeczne i gospodarcze, a także naprawę finansów publicznych” – mówił szef rządu.

Odpowiadając na pytanie o ewentualną koalicję rządową z Konfederacją lub PSL po wyłonieniu nowego parlamentu premier powiedział, że takie spekulacje wolałby „zostawić na czas po wyborach”. W jego opinii jedną z najważniejszych kwestii po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych jesienią 2023 r. będzie program budowy mieszkań, który uznał za jedną ze słabości rządów Zjednoczonej Prawicy.

„Aczkolwiek pragnę zauważyć, że ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o budowę mieszkań – to było blisko 240 tys. mieszkań. To najwięcej oddanych do użytku w czasach III RP. Zanim więc będziemy się samobiczować, to warto wspomnieć o tym sukcesie. Ale mam również sporą dozę krytycyzmu wobec tego, czego nie udało się zrobić” – wyjaśnił premier. W jego opinii osiągnięcie liczby 300 tysięcy oddawanych do użytku mieszkań możliwe jest w ciągu 3-4 lat, ale „w tej sprawie decydująca będzie trzecia kadencja” rządów ZP.