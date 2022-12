Ile wydamy na Święta? Niewiele więcej niż przed rokiem

Statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących Świąt wydać przeciętnie nominalnie 1 427 zł, tj. niecały 1 proc. więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Związku Banków Polskich (ZBP) „Świąteczny Portfel Polaków”. ZBP zwraca uwagę, że ze względu na inflację oznacza to realny spadek wydatków.

Największa część świątecznych wydatków - przeciętnie 585 zł - będzie związana z artykułami spożywczymi i organizacją Świąt, co oznacza wzrost o 5 proc. r/r. Na prezenty dla najbliższych przeciętnie przeznaczymy 500 zł (-3 proc. r/r), a na podróże świąteczne i dojazdy średnio 342 zł - kwotę w zasadzie analogiczną jak w roku ubiegłym.

To jednak wartości uśrednione. W przypadku artykułów spożywczych blisko połowa osób – 49 proc. - planuje zmieścić się w przedziale wydatków do 500 zł, a najczęściej - w 28 proc. przypadków - wskazywana jest kwota pomiędzy 301 i 500 zł. Dla 18 proc. górną granicą wydatków na świąteczny stół będzie 800 zł, a dla kolejnych 12 proc. - 1 000 zł. Do 1 500 zł na jedzenie wyda 7 proc. Polaków, a powyżej tej kwoty już tylko 3 proc. Dla 11 proc. respondentów kwota wydatków na artykuły spożywcze to jeszcze niewiadoma – informuje ZBK.

Wydatki na prezenty do 500 zł deklaruje łącznie 57 proc. Polaków. Droższe prezenty - do 800 zł rozważa dalsze 12 proc., a do 1000 zł - kolejne 7 proc. Sumarycznie 8 proc. wyda na prezenty jeszcze więcej, a 16 proc. jeszcze nie wie, ile dokładnie wyniosą ich wydatki w tej kategorii.

Jak wynika z raportu, o ograniczeniu wydatków na Święta myśli już 73 proc. osób. Rok wcześniej oszczędności zadeklarowało 64 proc. osób. Spośród tych osób, które myślą o ograniczeniu wydatków 45 proc. planuje zaoszczędzić na prezentach. Ograniczenie wydatków na artykuły spożywcze deklaruje blisko 30 proc. osób, natomiast co piąta osoba z tych, które planują oszczędności, będzie poszukiwała ich przede wszystkim w sferze wydatków na transport.

Sfinansowanie świątecznych wydatków z bieżących dochodów zadeklarowało 84 proc. ankietowanych - wzrost o 5 pkt proc. r/r. 30 proc. zakłada, że będzie musiała sięgnąć do zgromadzonych oszczędności, 2 proc. badanych zakłada, że wspomoże się kredytem zaciągniętym w banku. Rok wcześniej plany zaciągnięcia świątecznego kredytu deklarowało 4 proc.

„Świąteczny Portfel Polaków 2022. Czy stać nas na Święta?” to opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich, oparte o wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses, techniką wywiadów internetowych w dniach 4-9 listopada 2022 roku na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania próbie dorosłych (18+) Polaków liczącej 1 000 osób.

ISBnews/RO