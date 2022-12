Olszewski: Alior Bank wprowadził w czwartek Alior Pay

W czwartek ruszyliśmy z Alior Payem, czyli odroczonymi płatnościami, które można stosować nie tylko w sklepach internetowych, ale także w stacjonarnych. Można nimi opłacać rachunki za prąd, wodę czy mieszkanie. Pełne wdrożenie Alior Paya planujemy na przyszły rok – powiedział PAP prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski

W czwartek ruszyliśmy z Alior Payem, czyli z odroczonymi płatnościami. Na razie jest to rozwiązanie skierowane do wybranych klientów. W przyszłym roku planujemy szersze udostępnienie tego rozwiązania. Będziemy to sukcesywnie udostępniać najpierw kolejnym grupom klientów, a potem także osobom, które nie są klientami Alior Banku – powiedział PAP prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.