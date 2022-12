Obajtek: inwestycje w sport ważne społecznie i biznesowo

Bez inwestowania w kulturę sportu nie ma przyszłości sportu - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas poniedziałkowego spotkania świątecznego z zawodnikami sponsorowanymi przez koncern.

Poniedziałkowe spotkanie było poświęcone zaangażowaniu grupy Orlen w strategiczne projekty z obszaru sponsoringu sportowego.

Za wsparcie grupie Orlen dziękował prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

My nie planujemy krótkoterminowo, planujemy i budujemy wizerunek od wielu, wielu lat. Ostatnie wyniki to efekt pracy, która została zapoczątkowana wiele lat wcześniej. Cieszymy się, że jesteśmy z tą marką. Współpraca układa się bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie trwać przez kolejne lata i odniesiemy wspólnie jeszcze wiele sukcesów - powiedział Sebastian Świderski.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz podkreślał natomiast, jak ważne jest wsparcie grupy Orlen dla młodzieży.

Orlen Cup to program wyłaniający następców Kamila Stocha, który zaczynał w podobnych zawodach. To pokazuje, jak ważne jest inwestowanie w młodzież, w młode talenty. Fajnie jest nawiązać współpracę z kimś, kto już odnosi sukcesy i go sponsorować, ale największą przyjemnością jest, jeśli od samego początku wspierasz młodych zawodników, którzy później rozwiną swój talent i osiągną wielkie wyniki, bo to pokazuje, że warto w nich inwestować – powiedział Adam Małysz.