Wojewoda oskarża UE o zbyt małą pomoc uchodźcom

Blisko miliard zł na Mazowszu na wsparcie uchodźców. Pomoc z UE symboliczna. - Jeśli można wytykać, wskazać winnego, to instytucje międzynarodowe, przede wszystkim Unia Europejska

Niemal miliard złotych przekazano mazowieckim samorządom na pomoc uchodźcom - poinformował Konstanty Radziwiłł. Zdaniem wojewody mazowieckiego, jeśli ktoś zawiódł przy organizacji pomocy dla uchodźców, to instytucje międzynarodowe, a zwłaszcza Unia Europejska, z której wsparcie było symboliczne.

Przez moje ręce do jednostek samorządu terytorialnego, na różnego typu zadania związane z przyjmowaniem uchodźców, trafiła już suma blisko miliarda złotych - poinformował w TVP3 wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Podkreślił, że pomoc uchodźcom została sfinansowana przede wszystkim z polskiego budżetu.

W jego opinii zawiodło natomiast wsparcie ze strony organizacji międzynarodowych.

Jeśli można wytykać, wskazać winnego, to instytucje międzynarodowe, przede wszystkim Unia Europejska, z których jeśli uzyskujemy w ogóle jakieś środki na pomoc dla uchodźców, to one są wielkości symbolicznej - powiedział wojewoda.