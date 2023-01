Volkswagen w Polsce! Możliwa inwestycja za 2 mld euro

Nowa fabryka Volkswagena może powstać w Polsce lub na Słowacji. Te dwa kraje pozostały na bardzo krótkiej liście potencjalnych odbiorców inwestycji Grupy Volkswagen w zakład produkujący baterie – podaje wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Inwestycja za 2 miliardy euro ma powstać w Polsce lub na Słowacji. Budowa miałaby ruszyć w 2025 roku, a start produkcji jest planowany na 2027 rok.

Ostateczna decyzja co do finalnej lokalizacji może zostać podjęta już w najbliższych dniach. Jak powiedział tuż przed Bożym Narodzeniem na spotkaniu z inwestorami prezes Grupy VW Oliver Blume, zostanie ona zakomunikowana ‘naprawdę wkrótce’. Wcześniej Volkswagen zapowiadał, że może to być nawet koniec 2022 roku – podaje „Rzeczpospolita”.