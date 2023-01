WIBOR na najniższym poziomie od wakacji 2022

WIBOR jest obecnie na najniższym poziomie od okresu wakacji 2022

Warto podkreślić, że WIBOR spada już od dwóch miesięcy. Dla przypomnienia jest wskaźnikiem referencyjnym oprocentowania większości kredytów.

Od początku listopada wskaźnik WIBOR spadł o 0,5 punktu procentowego. To ważny sygnał. Oznacza, że rynek powoli przestaje wierzyć w dalsze podwyżki stóp procentowych.

W szczytowym momencie, na początku listopada ub. r. WIBOR 3M był notowany na poziomie ponad 7,6 proc. Wobec braku podwyżek stóp procentowych teraz wskaźnik jest notowany na poziomie 7,01 proc., najniżej od początku sierpnia 2022 roku.

Jak reaguje rynek?

Analitycy HRE Investments jeszcze na początku roku podkreślali, że jeśli w styczniu Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, to coraz więcej kredytobiorców zobaczy obniżkę rat.

W aktualnej sytuacji utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie oznacza obniżki rat. Wszystko dlatego, że rynek zagalopował się w oczekiwaniach dalszych podwyżek stóp procentowych, co zdążyło już podnieść oprocentowanie złotowych kredytów mieszkaniowych. W efekcie, teraz gdy do podnoszenia kosztu pieniądza w Polsce jednak nie dochodzi, to oprocentowanie kredytów zaczyna spadać. Najłatwiej pokazać to na przykładzie stawki WIBOR 3M. Jest ona zależna od wysokości podstawowej stopy procentowej i jest składnikiem oprocentowania większości złotowych kredytów mieszkaniowych - podkreślili eksperci HRE.