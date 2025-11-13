Wymiana papierów za 322 mld zł. POLSTR zastąpi WIBOR

Wartość instrumentów powiązanych z WIBOR, które zostały wyemitowane przez Ministerstwo Finansów i będą musiały zostać zastąpione papierami powiązanymi z nowym wskaźnikiem POLSTR, wynosi 322 mld zł – powiedział PAP wiceminister finansów Jurand Drop.

W listopadzie Ministerstwo Finansów zaoferuje na aukcji sprzedaży po raz pierwszy nową serię obligacji skarbowych opartą na wskaźniku POLSTR, który ma zastąpić obecnie używany na rynku finansowym WIBOR.

„To będą normalne emisje obligacji, tylko na innym wskaźniku, czyli nie na WIBOR-ze, jak dotychczas, tylko na wskaźniku POLSTR, co oznacza, że ich oprocentowanie będzie odpowiadać wysokości stopy procentowej składanej, obliczanej oddzielnie na każdy dzień roboczy okresu odsetkowego. Konstrukcja obligacji jest zgodna z rekomendacją standardów stosowania wskaźnika, przyjętą przez Narodową Grupę Roboczą. Emisję przeprowadzimy zgodnie z tzw. mapą drogową reformy wskaźników referencyjnych, która określa zasady, w tym działania i harmonogram tranzycji z WIBOR na nowy wskaźnik – powiedział PAP wiceminister finansów Jurand Drop.

Po emisji pilotażowej, zgodnie z mapą drogową będziemy, począwszy od przyszłego roku, przeprowadzali kolejne takie emisje, stopniowo wraz z rozwojem tego segmentu rynku, zastępując obligacje oparte na WIBOR-ze – dodał.

Od 2028 r. tylko instrumenty oparte o POLSTR

Zgodnie z tzw. mapą drogową, obecnie trwa okres przejściowy, w ramach którego na rynek będą wprowadzane kolejne produkty oparte na nowym wskaźniku. Następnie rozpocznie się faza wygaszania ekspozycji na WIBOR (i WIBID) na rzecz umów i instrumentów stosujących POLSTR, zaś od 2028 r. zakładane jest zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID.

Najpóźniej od 2028 r. obligacje o oprocentowaniu zmiennym oferowane na przetargach będą już wyłącznie obligacjami powiązanymi z nowym wskaźnikiem. Oczywiście, struktura emisji będzie zależała od czynników rynkowych, w ramach wyznaczonych przez strategię zarządzania długiem publicznym – powiedział Jurand Drop.

Wartość instrumentów, wyemitowanych przez MF a powiązanych z WIBOR-em, które będą musiały zostać zastąpione przez papiery oparte na POLSTR, wynosi obecnie 322 mld zł – dodał.

