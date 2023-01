Ośmiu bankowych milionerów z Polski

W ostatnich latach gwałtownie rośnie liczba europejskich bankierów, zarabiających co najmniej milion euro - informuje w niedzielę holenderski dziennik „Financieele Dagblad”. Najwięcej jest ich w Niemczech – 589, natomiast Polska może pochwalić się ośmioma bankierami-milionerami.

Liczba bankierów zarabiających milion euro lub więcej wzrosła w ostatnich dwóch latach z 1383 w 2020 r. do 1957 pod koniec 2021 r., co stanowi wzrost o 42 proc. - podaje gazeta. To największy wzrost od 2010 roku, podkreśla „FD”.

Najlepiej zarabiają bankierzy zajmujący stanowiska kierownicze lub pracujący w pionie bankowości inwestycyjnej - podkreśla dziennik. „Financieele Dagblad”, powołując się na dane Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), podaje, że najwięcej bankierów-milionerów jest w Niemczech (589), we Francji (371) oraz Włoszech (351).

Liczba bankierów zarabiających rocznie powyżej miliona euro w Polsce nie zmieniła się w ciągu ostatnich lat. Według EBA zarówno w 2010 jak i 2021 r. było ich ośmiu.

»» O sile bogactwa ekonomicznego w UE czytaj tutaj:

Bogaci mogą więcej

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP), sek