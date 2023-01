Bez bezpieczeństwa nie ma dobrego biznesu

PKN Orlen i amerykański koncern Sempra Infrastructure zawarły długoterminowy kontrakt na dostawę gazu LNG. W sumie będzie to 20 mln ton

Amerykański potentat rozpocznie dostawy do Polski w 2027 roku i będzie to po milion ton rocznie. Po podpisaniu umowy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił, że jest ona szczególne ważna w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i zabezpieczenia systemu gazowniczego kraju. - Mamy także zapewnioną logistykę - w sumie 8 gazowców, które będą dostarczać paliwo – mówił szef Orlenu. - Dwa już są gotowe, a do końca 2025 roku kolejne zostaną odebrane. Bez loigistyki nie bylibyśmy bezpieczni – dodał.

Prezes Obajtek przekonywał również, że Orlen jako koncern multiienergetyczny ma do spełnienia nie tylko zadania biznesowe ale ma także budować bezpieczeństwo.

Bez zapewnienia bezpieczeństwa nie ma dobrego biznesu - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. - Realizujemy proces transformacji paliwowo-energetycznej. W tym całym procesie nie możemy być naiwni w zakresie polityki zakupowej związanej z węglowodorami. Zawsze uważaliśmy ze dywersyfikacja jest konieczna. Dostawy z różnych kierunków nie tylko gwarantują bezpieczeństwo ale i zapewniają sojusze gospodarcze.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński dziękował prezesowi Obajtkowi „za pracę na rzecz partnerstwa”, wspominając nie tylko kwestie związane z dostawami LNG ale także w zakresie energetyki jądrowej.

Bezpieczeństwo energetyczne jest bezpieczeństwem narodowym – dodał ambasador. Jego zdaniem Polska musi mieć zapewniony dostęp do paliwa, by gospodarka mogła się rozwijać Zaś umowa z koncernem Sempra oznacza, że Polska „czyni kolejny ważny krok w kierunku dostaw stabilnych” a także „na drodze transformacji energetycznej”. - Stany Zjednoczone są największym partnerem Polski w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Ciszę się bardzo, że to partnerstwo się rozwija – mówił ambasador USA. Wierzymy, ze razem jesteśmy w stanie osiągnąć cele energetyczne Polski – mówił po podpisaniu umowy prezes Sempra Infrastructure Dan Brouillette. - Świat stoi w sytuacji bez precedensu, a kraje europejskie przygotowują się też do kolejnej zimy. Jesteśmy dumni, że z PKN Orlen możemy realizować wizje bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski – dodał szef Sempra Infrastructure.

Zdaniem wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego „do zapewnienia bezpieczeństwa potrzebne są kontrakty od stabilnych i pewnych dostawców”. - Dlatego te dostawy z USA są tak ważne - mówił. By te kontrakty były dobrze i skutecznie negocjowane, potrzebowaliśmy konsolidacji na rynku paliwowo-gazowym - dodał.

