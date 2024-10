Przykręcenie rosyjskiego kurka to konieczność

Unia Europejska może zrobić więcej, by ograniczyć import rosyjskiego gazu do Europy. Czy zdecyduje się na bardziej skrupulatną kontrolę dostaw LNG?

Dziś dyskutują o tym ministrowie krajów członkowskich UE na spotkaniu w Luksemburgu, a zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz na najbliższą zimę jest jednym z głównych tematów, obok pomocy energetycznej dla Ukrainy.

Szczególnie trudnym do pokonania problemem okazały się dostawy rosyjskiego gazu. A obecny rok – po ostatnich dwóch latach spadku drastycznego importu – - pokazuje, że nabierają one coraz większego znaczenia, co mocno niepokoi nie tylko szefów Komisji Europejskiej. Twarde dane – szczególnie te ujawnione w lipcu, wykazały, że w pierwszym półroczu br. Rosja znów wróciła na podium jako dostawca błękitnego paliwa do UE i import wzrósł o 11 proc., wyprzedziła więc nawet Stany Zjednoczone.

Przypomnijmy, że USA stały się po wybuchu wojny najważniejszym dostawcą gazu skroplonego - LNG dla Europy, a Norwegia – rurociągowego, ale w pierwszym półroczu Rosja była numerem dwa po Norwegii.

Na liście największych odbiorców rosyjskiego LNG są Francja, Hiszpania i Belgia, a wartość dostaw w pierwszym półroczu oszacowano na 3,5 mld euro. Natomiast Austria, Węgry i Słowacja sprowadzają paliwo rurociągami (via Ukraina), a wartość Szczególnie trudno zaakceptować wzrost udziału Rosji w imporcie takim krajom jak Polska czy państwa nadbałtyckie, które od wielu lat zabiegały o dywersyfikacje źródeł zaopatrzenia i przy znaczącym wysiłku finansowym wybudowały (jak Polska czy Litwa) lub budują niezbędną infrastrukturę.

Czy KE wyegzekwuje sankcje na gaz z Rosji?

Dzień przed spotkaniem ministrów w Luksemburgu dziewięć państw wystąpiło do Komisji Europejskiej o bardziej skuteczne egzekwowanie sankcji, nałożonych na importowany z Rosji gaz. W grupie tej są m.in. Francja, Belgia, Szwecja, Litwa. Łotwa, Czechy - które – według agencji Reuters domagają się dokładnej kontroli rosyjskiego LNG i obowiązkowego „raportowania operacji rozładunku” tego gazu, by faktycznie było wiadomo, jak duże ilości trafiają na kontynent oraz są przeładowywane na inne statki.

„Uważamy, że ważne jest zapewnienie pełnej przejrzystości i ujawnienie tożsamości dostawców gazu ziemnego, którzy importują rosyjski LNG” – wynika z listu, cytowanego przez Reutersa.

Według mediów Kai Mykkanen, minister klimatu i środowiska Finlandii tuż przed spotkaniem zapowiedział, iż „poprze inicjatywę zakazu i śledzenia importu LNG z Rosji w sposób bardziej strukturalny”.

Ta wypowiedź nie jest zaskoczeniem, dowodzi jedynie że sankcje (wprowadzone w czerwcu) na rosyjski LNG obejmujące m.in. zakaz przeładunku w portach UE nie przynoszą spodziewanych efektów. Do kwestii rosyjskiego importu odniósł się także wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. - Niektóre kraje mają wewnętrzne problemy, które utrudniają im szybką zmianę, ale minęło już dwa i pół roku, więc czas znaleźć alternatywę – powiedział.

»» O diagnozach polskiego wiceministra czytaj więcej tutaj:

Rosja wraca! „Coraz więcej energii”

Choć tuż po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku władze w Brukseli opracowały strategie szybkiej rezygnacji z rosyjskich paliw kopalnych, to jednak udało się ja tylko częściowo zrealizować – w odniesieniu do węgla i ropy. Gdy Gazprom wstrzymał eksport do kilku krajów unijnych, a wybuch zniszczył jedna głównych dróg przesyłu gazu czyli rurociąg Nord Stream wydawało się, że wykluczenie rosyjskiego gazu będzie tylko kwestia czasu. Tak się jednak nie stało.

Agnieszka Łakoma

