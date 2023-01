Orlen będzie partnerem Scuderia AlphaTauri

PKN ORLEN w 2023 roku pozostaje w padoku Formuły 1. Koncern rozpoczyna współpracę z włoskim zespołem Scuderia AlphaTauri, którego głównym celem jest przygotowywanie przyszłych mistrzów świata

Logotyp marki ORLEN, w rekordowym sezonie, składającym się z 23 weekendów wyścigowych, będzie eksponowany między innymi na tylnym skrzydle, nosie bolidu oraz obręczy halo. To już piąty kolejny rok największej polskiej firmy w padoku królowej motorsportu. W barwach AlphaTauri wystąpią Japończyk Yuki Tsunoda i Holender Nyck de Vries.

Grupa ORLEN to największy w Europie Środkowej koncern multienergetyczny, obsługujący ponad 100 milionów klientów. Globalna rozpoznawalność marki jest niezbędna do realizacji naszych celów strategicznych. Blisko połowa przychodów koncernu pochodzi ze sprzedaży za granicą. Dlatego konsekwentnie stawiamy na sponsoring sportowy, którego filarem jest obecność w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej. Dzięki tej ekspozycji docieramy do setek milionów kibiców na całym świecie i budujemy spójną strategię marketingową w Polsce i za granicą. To olbrzymi potencjał, który będziemy dalej efektywnie wykorzystywać we współpracy ze Scuderia AlphaTauri – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Popularność Formuły 1 w ostatnich latach dynamicznie wzrosła. W poprzednim sezonie wyścigi Grand Prix śledziło w telewizji 445 mln widzów, a liczba obserwujących zmagania najlepszych kierowców na świecie z trybun w trakcie weekendów wyścigowych przekroczyła 5 mln. W 2021 roku oglądalność materiałów wideo na oficjalnych kontach Formuły 1 – na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube, TikToku, Snapchacie i Twitchu – wzrosła o 50 proc. i sięgnęła pułapu 7 miliardów odsłon, natomiast poziom zaangażowania fanów w mediach społecznościowych wyniósł 1,5 miliarda, co przełożyło się na wzrost aż o 74 proc. rok do roku. Scuderia AlphaTauri jest znana z aktywności w obszarze digital i realizacji ciekawych formatów marketingowych. Skumulowana liczba obserwujących profile społecznościowe zespołu przekracza 6,5 mln.

Ze względu na swój potencjał Formuła 1 stała się dla Grupy ORLEN efektywnym narzędziem do prowadzenia działań marketingowych na wszystkich rynkach, na których zlokalizowane są stacje paliw koncernu. Wizerunek kierowców sponsorowanego zespołu był w ostatnich latach wykorzystywany w działaniach wspierających rebranding stacji w Czechach i Niemczech, a także w licznych działaniach promujących produkty Stop Cafe, paliwa VERVA czy program flotowy BIZNESTANK. Wspólne działania komunikacyjne, takie jak tour promocyjny bolidu F1, zwiększały rozpoznawalność marki ORLEN poza granicami kraju. W Czechach sięga ona już 40 proc.

W sezonie 2023 logotyp ORLEN będzie eksponowany na nosie bolidu, tylnym skrzydle, deflektorach, obręczy halo, lusterkach, kombinezonach oraz ubraniach kierowców, a także mechaników. Dodatkowo znajdzie się w padoku oraz ściankach mediowych, a kierowcy wezmą udział w kampaniach reklamowych realizowanych przez PKN ORLEN. Nowa umowa przewiduje także objęcie sponsoringiem tytularnym zespołu Scuderia AlphaTauri Esports. AlphaTauri to kuźnia młodych talentów, w której swoje pierwsze kroki w Formule 1 stawiali przyszli czempioni. Zespół należy do Red Bulla, któremu pomaga w adaptacji kierowców w najbardziej prestiżowej serii motorsportowej na świecie. W przeszłości, jeszcze pod nazwą Scuderia Toro Rosso, reprezentowali go między innymi Sebastian Vettel czy Max Verstappen, którzy na swoim koncie mają razem 88 wygranych wyścigów Grand Prix oraz sześć tytułów mistrzowskich. W tym roku w barwach włoskiego teamu wystąpią Japończyk Yuki Tsunoda i Holender Nyck de Vries. Malowanie bolidu AT04, obowiązujące w nowym sezonie, zostanie zaprezentowane 11 lutego na Moście Brooklińskim w Nowym Jorku. Początek zmagań zaplanowano na pierwszy weekend marca w Bahrajnie.

Nowa umowa oznacza zakończenie trzyletniej współpracy koncernu z Sauber Motorsport. Robert Kubica pozostaje ambasadorem marki ORLEN, a w najbliższych dniach przedstawi swoje plany wyścigowe na sezon 2023.

PKN Orlen/KG