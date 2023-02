UOKiK wszczął postępowanie przeciw Amazon

UOKiK wszczęło postępowanie przeciwko firmie Amazon. Zarzuty dotyczą wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów, poinformował w środę Urząd. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

Spółka uważa, że nie jest zobowiązana do dostarczenia towaru i może decydować o realizacji lub anulowaniu transakcji. Dla Amazona wiążąca jest dopiero informacja o faktycznej wysyłce i to, według przedsiębiorcy, stanowi właściwy moment zakupu towaru, wskazał Urząd.

Według ustaleń Prezesa Urzędu, złożenie zamówienia i otrzymanie jego potwierdzenia w serwisie Amazon.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, stanowi jedynie ofertę nabycia produktu ze strony konsumenta.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły sygnały wskazujące na nieprawidłowości w świadczeniu usług w ramach serwisu. Od września 2021 r. Prezes UOKiK prowadził postępowanie wyjaśniające, teraz spółka otrzymała zarzuty stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, poinformował UOKiK.

Czytaj też: Automaty paczkowe zniką z Poznania?

Czytaj też: F-16 dla Ukrainy: „Nie” Bidena znaczy „tak”?

pap, jb