Śledztwo: bliskowschodnie podróże wiceprzewodniczących KE

Holenderski portal śledczy podaje, że wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas traktowany był jak król w ZEA i Katarze, a w zamian bronił interesów Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru.

Dziennikarze holenderskiego portalu Follow The Money opublikowali artykuł, z którego wynika, że komisarz europejski Margaritis Schinas „cieszył się królewskim przyjęciem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze, za co najwyraźniej odwdzięczał się obroną (interesów) tych krajów”.

W śledztwie uwzględnili podróże wiceprzewodniczącego UE jak i jego późniejszych wypowiedzi na temat Kataru i ZEA.

Podczas jego pierwszej wizyty jesienią 2021 r., na której reprezentował UE (…), Emiraty zapłaciły za jego trzydniowy pobyt w luksusowych kurortach w tym kraju. Dwie z tych nocy spędził w pięciogwiazdkowym Emirates Palace w Abu Dhabi, gdzie ceny (za 2 noce) na serwisie Booking wahają się od 1,4 tys. euro za pokój standardowy do 38,2 tys. euro za apartament królewski, podkreślił van Dorpe.

Komisja Europejska szybko na zarzuty holenderskich dziennikarzy.

Komisja Europejska twierdzi, że było to w pełni zgodne z jej kodeksem postępowania, ponieważ przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przekazała Schinasowi zaproszenie do reprezentowania UE, co oznacza, że wiceszef Komisji został potraktowany jako „głowa państwa” i przyjął gościnność, która się z tym wiąże, poinformował holenderski dziennikarz.