MEiN tłumaczy jak działają dotacje na fundacje

Minister, podejmując decyzję o zakwalifikowaniu, bądź nie, określonego projektu do finansowania, bierze pod uwagę szereg informacji i kryteriów, ocenia potencjał organizacji do realizacji zaproponowanych działań i jej misję społeczną – oświadczyło w poniedziałek MEiN

Jedna przyznaje, że jest „bardzo młodą fundacją, na tak zwanym rozruchu”. O innej wiadomo tylko, że przekazała kaszki dla dzieci. Lecz są i takie, które państwowe dotacje dostały już nie raz. Blisko jedna czwarta organizacji dofinansowanych z funduszu ministra edukacji Przemysława Czarnka powstały w latach 2020-2022. Niektóre krótko przed rozstrzygnięciem konkursu.- donosił w sobotę TVN24. Sprawa ochrzczona aferą „Willa Plus”, podgrzewana przez wszystkie media, urosła do rangi jednego z głównych pocisków anty-PiS w roku wyborczym. W poniedziałek resort edukacji wydał oświadczenie w sprawie procedury konkursowej programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.

W związku z szeregiem nieprawdziwych informacji powielalnych w mediach, a co za tym idzie wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia informacje o procesie podejmowania decyzji przez Ministra Edukacji i Nauki w procedurze konkursowej – podało MEiN.

Resort wskazał, że minister, podejmując decyzję o zakwalifikowaniu, bądź nie, określonego projektu do finansowania, bierze pod uwagę szereg informacji i kryteriów, oceniając przy tym potencjał danej organizacji do realizacji zaproponowanych działań oraz misję społeczną, którą realizuje.

Kryteria, które są weryfikowane w pierwszej kolejności, to m.in. założenia i cel, jakiemu ma służyć inwestycja, oraz znaczenie tej inwestycji dla polityki oświatowej państwa oraz zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji.

Jednym z kryteriów jest adekwatność środków finansowych do zakresu zaplanowanych prac. Kolejnym, prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

Uwzględniane jest także przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji oraz potencjał instytucjonalny wnioskodawcy.

Wśród kryteriów jest także doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji działań na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, zgodnych z polityką oświatową państwa, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Uwzględniane są też planowane przez wnioskodawcę do realizacji działania na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania.

Następnie – jak przekazał resort - oceniane jest także to, czy projekt zapewnia np. wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania, uprawnionych do udziału w programie.

Oceniane jest także podniesienie jakości i zwiększenie liczby działań realizowanych przez podmioty uprawnione do udziału w programie, na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania.

Uwzględniane jest też wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym; rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

MEiN przekazało, że kolejny aspekt brany pod uwagę w trakcie oceny to wpływ projektu na rozwiazywanie problemów podnoszonych przez środowiska edukacyjne.

Ponadto Minister Edukacji i Nauki zapoznaje się z rekomendacjami zespołu niezależnych ekspertów, które powstają w wyniku dyskusji nad przygotowaną przez każdego z nich opinią, czasami poddawaną dodatkowo głosowaniu.

Karty oceny wniosków, które zostały przekazane mediom przez posłanki Koalicji Obywatelskiej są DOKUMENTAMI ROBOCZYMI, nad którym pracował zespół ekspertów. NIE STANOWIŁY one rekomendacji całego zespołu. TYM BARDZIEJ NIE SĄ DECYZJAMI. Są tylko jednym z wielu elementów, na podstawie których Minister Edukacji i Nauki podejmował decyzje – podało MEiN.

W ubiegłym tygodniu portal TVN24 opublikował artykuł z listą nieruchomości i organizacji, które dostały dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Portal ocenił, że jest to lista „willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji”. Kwoty dotacji wynoszą od blisko 600 tys. zł do 5 mln zł. Jak donosiły media, w ramach konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” minister Przemysław Czarnek rozdał w listopadzie 2022 roku 40 milionów złotych. Spośród 46 organizacji, które są beneficjentami konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki, 11 zarejestrowano dopiero w latach 2020-2022. W dodatku wnioski ośmiu z nich na pierwszym etapie otrzymały negatywną ocenę ekspertów i tak dostały pieniądze.

Szef MEiN Przemysław Czarnek wielokrotnie powtarzał w ostatnich dniach, że konkurs był transparentny i oparty na przepisach prawa, a beneficjentami są podmioty prowadzące działalność proedukacyjną.

PAP, mw

