Sasin: odbiorcy indywidualni gazu są bezpieczni

Odbiorcy indywidualni gazu są bezpieczni, bo niezależnie od wahania cen gazu, dla nich jest ona stała - ocenił w środę wicepremier Jacek Sasin, pytany, czy będzie interwencja ws. obniżenia cen gazu dla odbiorców indywidualnych. Dodał, że dla nich ceny gazu są zamrożone drugi rok z rzędu

Jak przypomniał szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, wicepremier Jacek Sasin, ceny gazu dla odbiorców indywidualnych są zamrożone drugi rok z rzędu i jest ona poniżej ceny rynkowej, a ciężar dopłat do tego ponosi państwo.

Jest też kwestia przedsiębiorców, a tutaj PGNiG, który jest częścią Orlenu, reaguje na bieżąco. Zachęcam cały czas kierownictwo PGNiG i Orlenu do bardzo aktywnego działania i wiem, że tak się dzieje, że wraz ze spadkiem cen gazu są oferowane niższe ceny dla odbiorców. Bardzo nam zależy, żeby to obciążenie dla przedsiębiorców było jak najmniejsze - powiedział.

Dodał, że na rynku energii udało się uzyskać ten efekt, że ceny zostały zamrożone. „W przypadku gazu to było trudniejsze, ale obniżka cen i szybkie reagowanie na tę obniżkę daje szansę, że te ceny będą niższe” - zaznaczył Sasin.

Wskazał, że odbiorcy indywidualni będą bardziej bezpieczni, bo niezależnie od wahania cen gazu, dla nich ta cena będzie cały czas na tym samym poziomie, czyli sprzed dwóch lat, sprzed kryzysu.

Szef MAP dopytywany o działania PGNiG i Orlen ws. reagowania na ceny, podkreślił, że nie steruje ręcznie tymi firmami. „To jest pewne oczekiwanie, które kieruję i które wiem, że jest również zgodne z polityką zarządów tych firm” - wyjaśnił Sasin.

W środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że Orlen przekaże w 2023 r. 14 mld zł na zamrożenie cen gazu m.in. dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Obajtek zwrócił uwagę, że poziom zamrożonej ceny gazu 200,17 zł/MWh to znacznie niżej, niż wyceny giełdowe paliwa gazowego. „Dziś na TGE w Polsce cena paliwa gazowego to ok. 308 zł/MWh) - wskazał.

Pod koniec grudnia minister klimatu i Środowiska Anna Moskwa przypomniała, odnosząc się do cen gazu, że rząd zamroził cenę tego paliwa tak w 2022 r., jak i w 2023 roku. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh.

PGNiG Obrót Detaliczny poinformował 18 stycznia, że od tego dnia obniża ceny gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają się w oparciu o cennik „Gaz dla Biznesu”. Obniżka wyniosła 150 zł/MWh, czyli ponad 19 proc. mniej.

Czytaj też: Sasin: Chcemy wspierać polską wieś

PAP/KG