Dramatyczne spadki IPO na europejskich giełdach

Wartość pierwotnych ofert publicznych na europejskich giełdach w 2022 roku spadła o prawie 80 proc. r/r - wynika z opublikowanego w czwartek raportu PwC. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych łączna wartość przeprowadzonych ofert spadła o 99,2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Jak wynika z danych PwC, wartość ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2022 roku wyniosła 15,6 mld euro, co oznacza spadek o 79,2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku (75,0 mld euro). Jest to - jak wskazano w raporcie - efekt rosnącej inflacji, podwyżek stóp procentowych, wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego w Europie.

Zgodnie z raportem na europejskich parkietach zadebiutowały 102 spółki (wobec 422 w 2021 roku) i odnotowano jedną tzw. mega ofertę, której wartość przekracza 1 mld euro. Był to debiut Dr Ing hcF Porsche AG na giełdzie we Frankfurcie. Eksperci PwC zaznaczyli, że oferta ta stanowiła 58,3 proc. wartości wszystkich przeprowadzonych ofert pierwotnych na europejskich rynkach w 2022 roku. Na kolejnych miejscach uplasowały się Var Energi ASA (oferta o wartości 0,8 mld euro na Oslo Bors) oraz Technoprobe SpA (debiut na włoskim parkiecie Borsa Italiana z ofertą na poziomie 0,7 mld euro).

Największym rynkiem w Europie pod względem wartości IPO w 2022 roku (dzięki ofercie Porsche AG) okazała się Deutsche Börse (łącznie 4 IPO o wartości 9,4 mld euro). Zaraz za nią uplasowała się Borsa Italiana (12 IPO o wartości 1,4 mld euro), a na kolejnym miejscu London Stock Exchange (17 IPO o wartości 1,1 mld euro).

Jeśli chodzi o Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, to - jak wynika z raportu - w 2022 roku odnotowano 16 IPO, ale wszystkie odbyły się na nieregulowanym rynku NewConnect. Łączna wartość przeprowadzonych ofert wyniosła 79,1 mln zł (17,3 mln euro), co oznacza spadek o 99,2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, podczas którego łączna wartość IPO przekroczyła 9.313,3 mln zł.

Wśród 16 debiutów na warszawskim parkiecie największym była oferta spółki Hipromine (dostawca białka pochodzącego z przemysłowej hodowli owadów), dzięki której firma pozyskała 36,8 mln zł (8,0 mln euro). Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio spółce z branży medycznej SDS Optic - oferta o wartości 11,0 mln zł (2,4 mln euro) oraz spółce Red Carpet Media Group produkującej i rozpowszechniającej programy telewizyjne o tematyce lifestyle i show biznes - oferta o wartości 4,5 mln zł (1,0 mln euro).

Jak wskazał, cytowany w informacji, Kamil Wardzyński, senior manager w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, rok 2022 to oficjalnie rok bessy, braku debiutów na “dużym rynku” GPW a także pytań o rok 2023.

Rodzime indeksy WIG i WIG20 skurczyły się odpowiednio o 18 proc. i 22 proc. Obserwując nastroje rynkowe przeważa pogląd, że w pierwszej połowie roku 2023 nie ma jeszcze co liczyć na znaczące transakcje, natomiast druga połowa roku rysuje się nieco bardziej optymistycznie. Pamiętajmy jednak, że dopóki wciąż trwa wojna za naszą wschodnią granicą to będzie nam towarzyszyć niepewność” - powiedział.

Dodał, że wciąż trudno ocenić kiedy otworzy się okienko IPO, jak długo potrwa i na ile będzie korzystne.

Niemniej, zakładając że taka szansa może pojawić się w drugiej połowie 2023 roku, potencjalni emitenci, tuż po tym jak zamkną sprawdzania finansowe za 2022 rok, powinni bez zwłoki planować przygotowanie danych za okresy śródroczne na wypadek, gdyby pojawiła się realna szansa na uplasowanie oferty jesienią” – ocenił Wardzyński.

PAP (autor: Ewa Wesołowska)/gr