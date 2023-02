Batalia o PPK rozpoczyna się na nowo!

To czy młodzi pracownicy, a także przedsiębiorcy rozważają dodatkowe długoterminowe oszczędzania na emeryturę świadczyć może zainteresowanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. To system oszczędzania, w który zaangażowane są trzy strony: pracownicy, pracodawcy oraz państwo. Niebawem kolejna będzie weryfikacja tego zainteresowania.

Zgodnie z ustawowym harmonogramem proces wdrażania PPK przez poszczególne grupy pracodawców zakończył się w 2021 r.

Ustaliliśmy, jaki jest obecnie poziom zainteresowania tym programem wśród osób i firm, których dotyczy.

Mówi o tym portalowi wgospdarce.pl Katarzyna Chmielak, dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK, PFR TFI.

Z ostatniej informacji rządu o skutkach obowiązywania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wynika że PPK dla swoich pracowników utworzyło ok. 34 proc. podmiotów zatrudniających. Większość pracodawców, którzy nie zawarli umów o zarządzanie PPK, to mikroprzedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób – ich pracownicy złożyli rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, tym samym zwalniając firmy z obowiązku wdrażania programu.

Do ważnych nadchodzących wyzwań stojących przed PPK zaliczyć należy tzw. autozapis.

To bardzo istotna sprawa, bo od kwietnia tego roku pracodawcy mają obowiązek wznowić odprowadzanie wpłat do PPK dla pracowników, którzy wcześniej zrezygnowali z ich dokonywania. Autozapis obejmie ok. 8 mln pracowników.

Wcześniej, tj. do końca lutego, pracodawcy powinni poinformować uczestników o wznowieniu wpłat.

A kto autozapisem nie zostanie objęty?

Autozapisem nie zostaną objęte osoby, które w marcu ponowią rezygnację z wpłat lub na dzień 1 kwietnia ukończą 55 lat. Osoby w wieku 55+ mogą również wznowić udział w programie, ale muszą złożyć pracodawcy odrębny wniosek w tej sprawie – akcentuje Katarzyna Chmielak.

Realizację PPK można rozpatrywać pod różnym kątem – w pierwszej kolejności organizacyjnym.

Jeśli chodzi o działanie, organizację i bezpieczeństwo systemu PPK, zdecydowanie można mówić o sukcesie. Oszczędnościami zarządzają instytucje finansowe, które muszą spełniać rygorystyczne warunki ustawowe, funkcjonuje portal informacyjny www.mojeppk.pl publikujący niezbędne informacje i aktualności dotyczące programu, a także zapewniający możliwość sprawdzenia stanu rachunku PPK oraz dostęp do szkoleń dla uczestników i pracodawców. – zapewnia Katarzyna Chmielak z PFR TFI.

Wskazuje też, że wyznaczona instytucja finansowa (taką rolę pełni PFR TFI), umożliwia z kolei każdemu pracodawcy bez względu na jego specyfikę, zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz zapewnia ciągłość zarządzania oszczędnościami, w przypadku gdyby dotychczasowa instytucja straciła taką możliwość.

Z perspektywy pracowników jest to świetne rozwiązanie w zakresie oszczędzania długoterminowego. Ma także istotny walor edukacyjny - dla wielu osób jest to pierwszy produkt oszczędnościowy.

I podkreśla, że liczba uczestników programu rośnie z miesiąca na miesiąc. Obecnie w PPK oszczędza około 2,9 mln osób.

