Polscy strażacy pod gruzami. Niezwykła odwaga i ofiarność

W niedzielę przewodnicy z psami z Litwy i Czech dołączyli do polskich strażaków i ich czworonogów poszukujących kolejnej żywej osoby pod gruzami budynku zawalonego po trzęsieniu ziemi w tureckim Besni.

Po tym, gdy w sobotę psy z polskiej grupy ratowniczej HUSAR zasygnalizowały, że w jednym z zawalonych budynków w Besni może się znajdować żywa osoba, strażacy nieprzerwanie prowadzą poszukiwania.

„Dołączyły do nas psy z Litwy i Czech” – powiedział w niedzielę PAP oficer łącznikowy polskiej grupy ratowniczej działającej w Turcji Jakub Filip. Dodał, że one również wskazują, iż pod gruzami może być żywy człowiek. Przyznał, że do tej pory nie udało się nawiązać kontaktu głosowego z poszukiwaną osobą.