Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie. Trwa powitanie

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie trwa ceremonia powitania uczestników szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki przez gospodarzy spotkania: prezydentów Polski, Rumunii i Słowacji: Andrzeja Dudę, Klausa Iohannisa oraz Zuzanę Czaputovą.

W spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki biorą udział: prezydent USA Joe Biden, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, przywódcy: Bułgarii - Rumen Radew, Estonii - Alar Karis, Litwy - Gitanas Nauseda, Łotwy - Egils Levits, Węgier - Katalin Novak oraz premier Czech Petr Fiala.

Jak zapowiadał wcześniej prezydent Duda, szczyt B9 w Warszawie ma być dyskusją przygotowawczą przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. „To bardzo ważny moment, aby podyskutować ostatecznie na temat tego, co chcemy uzyskać i jakie decyzje chcemy podjąć na szczycie NATO w Wilnie” - powiedział podczas wizyty w Londynie. Jak podkreślił, będzie to także okazja do omówienia sytuacji na Ukrainie i tego, w jaki sposób dalej wspierać ten kraj.