Donald Tusk chciał wydłużyć podpisanie kontraktu z Gazpromem do 2037 roku. Dzięki blokadzie Pałacu Prezydenckiego umowa została podpisana do 2022 roku, powiedział w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu ZET.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w poniedziałek rano był gościem Radia Zet. W wywiadzie zaznaczył, że jest absolutnie przeciwko dostarczaniu ropy z Rosji. Odniósł się również do poczynań szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

To ten polityk, który największe kontakty miał ze stroną rosyjską. Za jego czasów zostały podpisane 2 kontrakty i wcale nie brali pod uwagę ataku na Gruzję lub Krym. Jeden z kontraktów został podpisany nawet w Petersburgu. Donald Tusk chciał wydłużyć podpisanie kontraktu z Rosją do 2037 roku. Dzięki blokadzie Pałacu Prezydenckiego umowa z Gazpromem została podpisana do 2022 roku