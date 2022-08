Garść orzechów i... nie więcej

Orzechy należą do jednych z najbardziej wartościowych produktów żywnościowych o wysokiej wartości odżywczej. Zawarte w nich jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe korzystnie wpływają na nasze zdrowie. W orzechach znajdziemy również białko, błonnik i witaminy oraz minerały. Czyli co – chrupiemy na zdrowie?

Składniki bioaktywne i właściwości

Orzechy składają się głównie z tłuszczy. Zawierają niezwykle istotne dla naszego zdrowia kwasy tłuszczowe jedno- i wielonienasycone. Działają ochronnie przede wszystkim na układ sercowo-naczyniowy. Zmniejszają ryzyko miażdżycy, poprzez obniżanie cholesterolu LDL i podwyższaniu HDL.

Ale to nie wszystko, mają także działanie przeciwzapalne i obniżają ciśnienie krwi. Występujący w orzechach błonnik wspomaga trawienie i „wymiata” z jelit wszelkie złogi. Daje nam też większe poczucie sytości i stabilizuje poziom cukru we krwi.

Duża ilość składników mineralnych i witamin, takich jak wapń, magnez, cynk, potas i fosfor, a także witamina E i witaminy z grupy B, w szybki sposób uzupełnią ewentualne niedobory. Poprawiają koncentracje i regulują pracę układu nerwowego.

Szczególnie sportowcy powinni włączyć do diety orzechy, ponieważ zawierają L-argininę – to prekursor do syntezy tlenku azotu. Tlenek azotu zwiększa zdolności wysiłkowe poprzez lepsze ukrwienie i dożywienie komórek oraz powoduje wzrost średnicy naczyń krwionośnych.