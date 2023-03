Dobre prognozy dla LOT-u. Są wyniki za 2022 rok

Polskie Linie Lotnicze prognozują, że wypracowały ponad 100 mln złotych zysku w 2022 r. - poinformowała w poniedziałek spółka. W ubiegłym roku narodowy przewoźnik przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów - dodano

Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT prognozuje, że w 2022 r. spółka wypracowała ponad 100 milionów złotych zysku netto. Narodowy przewoźnik zawdzięcza to 8 milionom przewiezionych pasażerów i przychodom przekraczającym 8 miliardów zł - poinformował przewoźnik w informacji prasowej.

Jak dodano, ostateczne wyniki PLL LOT zostaną podane po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, co nastąpi w drugim kwartale br.

LOT przekazał, że w ubiegłym roku wykonał ponad 85 tys. lotów

Prognozujemy, że wykonane operacje przyniosły nam ponad 100 milionów zł zysku netto i pozytywną rentowność na poziomie wyniku operacyjnego. Od początku pandemii COVID-19 PLL LOT nastawione są na maksymalne wykorzystanie rynkowych szans. Dlatego potrafiliśmy skutecznie spożytkować powrót na pokłady pasażerów biznesowych i odbicie, które nastąpiło w ostatnich miesiącach - przekazał, cytowany w informacji prasowej, Michał Fijoł z zarządu PLL LOT.

Jak przypomniała spółka, w minionym roku pasażerowie mogli po raz pierwszy polecieć z Warszawy bezpośrednio do Mumbaju, Kairu oraz Baku. „Do stałego rozkładu siatki po długiej przerwie powrócił także Pekin. PLL LOT niezmiennie łączy Polskę z Europą Środkowo-Wschodnią, jak również Ameryką i Azją. W sezonie letnim samoloty PLL LOT wykonywały blisko 50 rejsów do USA tygodniowo” - podano.

Jak wskazano, „świetne wyniki” osiągnęły też połączenia z Tel Awiwem oraz Stambułem.

Rok 2022 przewoźnik zamknął 167 połączeniami regularnymi i czarterowymi.

Narodowy przewoźnik podkreśla, że jest jedną z najbardziej dotkniętych przez wojnę w Ukrainie linii lotniczych.

Na skutek działań wojennych anulacji uległo 11 połączeń obsługiwanych przez LOT. W związku z koniecznością omijania strefy dotkniętej konfliktem, rejsy długodystansowe w kierunku Azji, w zależności od trasy, wydłużyły się nawet do ponad 2 godzin. W przypadku lotów na krótkim dystansie pasażerowie podróżują aktualnie średnio od 10 do 30 minut dłużej - wskazał LOT.

Z powodu rosyjskiej agresji PLL LOT przestał latać na ukraińskie lotniska, m.in. do Kijowa i Lwowa.

Spółka przypomniała, że epidemia Covid doprowadziła w ostatnich latach do ograniczeń i zawieszenia działalności operacyjnej i największego kryzysu w historii lotnictwa cywilnego.

W sierpniu 2022 r. PLL LOT informowały, że za 2021 r. odnotowały stratę z działalności podstawowej w wysokości 1 mld 327 mln zł. W 2020 r. LOT odnotował stratę w wysokości 1 mld 41 mln zł wobec 68,9 mln zł zysku w 2019 r.

Spółka przekazała, że w 2021 roku LOT wykonał na 151 trasach ponad 54 tys. operacji lotniczych, przewożąc niemal 4,2 mln pasażerów do 109 portów lotniczych, i pokonując w tym czasie 80 milionów kilometrów. W 2020 r. narodowy przewoźnik przewiózł 3,1 mln pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. udziałów jest Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Odbicie linii lotniczych

W 2022 roku można zauważyć wyraźne odbicie w całym sektorze. Na przykład od stycznia do grudnia z usług węgierskiego przewoźnika Wizz Air skorzystało 45,7 mln osób. Oznacza to wzrost rok do roku o 110 proc. Równocześnie jest to najlepszy wynik w historii firmy.

Irlandzki Ryanair odnotował w całym okresie 111% wzrost do 165,3 mln pasażerów.

Grupa Lufthansy prawie podwoiła przychody w 2022 roku i wypracowała zysk operacyjny na poziomie 1,5 mld euro. Narodowe linie lotnicze Niemiec i jej zależni przewoźnicy z Austrii, Belgii, Włoch i Szwajcarii obsłużyli ponad 100 mln pasażerów. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2021 roku.

Z kolei linie lotnicze Turkish Airlines zakończyły zeszły rok z zyskiem netto w wysokości aż 2,7 miliarda dolarów, jednym z najwyższych, jakie branża lotnicza zanotowała w swojej historii. Tureckie linie przewiozły 71,8 mln pasażerów.

PAP, Rynek Lotniczy/KG