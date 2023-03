EY: Polska może być niebawem liderem wodorowej zmiany

Wprowadzenie tej technologii na szeroką skalę ułatwi dekarbonizację przemysłu i modernizację ciepłownictwa. Do tego w Polsce ma to sens. Polska ma wystarczające zasoby i potencjał ludzki, by za maksymalnie 10 lat znaleźć się wśród europejskich liderów transformacji wodorowej, ale osiągnięcie tego będzie wymagało szerokiego zaangażowania państwa, samorządów i biznesów, uważa partner EY oraz lider Działu Energetyki w regionie CESA Jarosław Wajer

Dla naszej gospodarki zielony wodór to szansa pozwalająca dogonić bardziej innowacyjne kraje w UE. Mamy wystarczające zasoby i potencjał ludzki, by za maksymalnie 10 lat znaleźć się wśród europejskich liderów transformacji wodorowej, ale osiągnięcie tego będzie wymagało szerokiego zaangażowania państwa, samorządów i biznesów - powiedział Wajer, cytowany w komunikacie.

Polska ma szansę być jednym z liderów wodorowej rewolucji, ponieważ wprowadzenie tej technologii na szeroką skalę ułatwi dekarbonizację przemysłu i modernizację ciepłownictwa. Warunkiem jest jednak przyspieszenie dotychczasowych prac, wynika z raportu EY oraz firmy Hynfra pt. „Zielony wodór - rewolucja czy przejściowa moda. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki”.

UE, rządy części państw członkowskich i przedsiębiorstwa przechodzą z fazy planowania i teoretycznych dyskusji do fazy realnych działań wdrożeniowych, podkreśla EY.

Jest wysoce prawdopodobne, że w 2023 roku będziemy obserwować całą serię decyzji inwestycyjnych skutkujących pozyskaniem kapitału, złożeniem wiążących zamówień na dostawy technologii czy kontraktacją wykonawców - wskazał Wajer, jeden z autorów raportu.

Jednym z kluczowych instrumentów dekarbonizacji jest wykorzystywanie odnawialnego (potocznie zwanego zielonym) wodoru jako nośnika energii. To wodór najbardziej neutralny emisyjnie spośród dziewięciu głównych metod jego produkcji, otrzymywany dzięki elektrolizie wody z wykorzystaniem odnawialnej energii, dzięki czemu jest zgodny z polityką klimatyczną UE. Zielony wodór sam w sobie nie jest źródłem energii, ale jej nośnikiem, magazynuje ją, umożliwia transport - czytamy dalej w komunikacie poświęconym raportowi.

W 2020 r. Komisja Europejska opublikowała unijną Strategię Wodorową. W ubiegłym roku Parlament Europejski znowelizował Dyrektywę o Odnawialnych Źródłach Energii (Dyrektywa RED III), wprowadzając obowiązkowe poziomy wykorzystania zielonego wodoru do 2030 roku. Plan RePowerEU, który powstał w maju 2022 r., zakłada nadanie jeszcze większego tempa wodorowej rewolucji.

