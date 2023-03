Odchudzasz się, ale nie widzisz efektów? Zobacz co może być przyczyną

Odchudzanie z pozoru wydaje się dosyć proste

Wystarczy jeść mniej niż się wydatkuje. Tylko, że często nie wiemy, ile tak naprawdę kalorii potrzebujemy każdego dnia i przeszacowujemy poziom swojej aktywności fizycznej. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Na jakie jeszcze inne błędy musimy zwracać uwagę podczas redukcji masy ciała?

Złe szacowanie

Pewnie każdy kiedyś usłyszał takie zadanie: „przecież jem tak mało, a nie chudnę”. Otóż nie zawsze jedzenie „mało” oznacza niskokalorycznie. Produkty takie jak oleje, orzechy, tłuste mięsa i ryby czy słodycze oraz inne przekąski mają stosunkowo małą objętość, a za to sporo kalorii. Takimi produktami dużo ciężej się najeść, gdyż zajmują mniej miejsca w żołądku. Więc nie liczy się ilość, a raczej wartość energetyczna.

Nieszczerość ze samym sobą

Większość z nas ma tendencje do zawyżania swojej aktywności fizycznej oraz przepalanych każdego dnia kalorii. Łączy się to również ze złym określeniem swojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego i co się z tym wiąże zaniżaniem ilości spożytych kalorii. Warto dla samego siebie oraz własnej wiedzy przez jakiś czas ważyć jedzenie i zapisywać każdą zjedzona rzecz. Najprawdopodobniej będzie to więcej niż myślimy.

Stres

Nadmierny stres oraz napięty grafik powoduje większy wyrzut kortyzolu oraz większe chęci na podjadanie, czego często nawet nie zauważamy. Dobrze jest każdego dnia znaleźć czas i przeznaczyć go tylko i wyłącznie dla siebie. Pozwoli to nam rzeczywiście rozładować napięcie, a także nieco się zrelaksować.

Niedobór snu

Będąc niewyspanym trudniej w ciągu dnia opanować apetyt, zwłaszcza na produkty wysokokaloryczne, a to niedaleka droga do insulinooporności, cukrzycy typu 2 i wzrostu masy ciała.

Tarczyca

Czasami na naszą niekorzyść działają siły od nas niezależne. Jednym z nich jest nieodpowiednia praca tarczycy. Wydziela ona hormony odpowiedzialne między innymi za metabolizm. Problemy hormonalne mogą prowadzić do jej niedoczynności i wzrostu masy ciała. Objawami niedoczynności tarczycy, oprócz paru dodatkowych kilogramów i trudnością z ich zrzuceniem, to także brak energii, senność czy gorsze samopoczucie. W przypadku podejrzeń o problemy z tarczycą, powinniśmy udać się do endokrynologa, który przepisze nam odpowiednie leki.

Nieregularność posiłków

Zbyt długie przerwy między posiłkami oraz ich nieregularność sprzyjają wilczym napadom głodu oraz znacznie większą chęcią na podjadanie pomiędzy posiłkami. Najlepiej jeść co 3-4 godziny i uważać, aby przerwy nie wynosiły więcej niż 5 godzin.

Porównywanie się do innych

Każdy organizm jest inny, ma inne zapotrzebowanie kaloryczne oraz tempo przemiany materii. Dla przykładu, dwie panie o zbliżonych parametrach (waga, wzrost) mogą znacząco się od siebie różnić. Wystarczy tylko, że jedna z nich codziennie jeździ rowerem do pracy, unika wind i korzysta tylko ze schodów czy codziennie wychodzi na krótki spacer. Taka osoba, nawet mając podobną wagę lub wzrost może dziennie potrzebować nawet 500-800 kalorii więcej. Nie ma więc co się do nikogo porównywać, tylko dostosować dietę indywidualnie pod siebie.

Filip Siódmiak