Będą niższe emerytury? ZUS przeliczy je na nowo

Żyjemy dłużej – to dobra wiadomość, ale skoro tak, to przejście na emeryturę może już nie być tak korzystne jak w zeszłym roku.

Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Ma to zasadnicze znaczenia dla osób, które wybierają się na emeryturę. Co do zasady nie dotyczy tych, którzy już to świadczenie pobierają.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska stawia sprawę jasno: zapewnia, że nowe tablice nie będą miały wpływu na już wypłacane emerytury.

GUS opublikował nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2022 r. Wynika z nich, że w ubiegłym roku odnotowano 447 tys. zgonów, czyli mniej o 72 tys. w stosunku do 2021 r. (519 tys.). W porównaniu z 2020 r. liczba zgonów była o 39 tys. niższa niż w 2020 r.

W porównaniu do zeszłorocznej tablicy GUS nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, w tym o: 18,6 miesiąca dla 30-latków, 15,4 miesiąca dla 60-latków, 13,8 miesiąca dla 65-latków, sześć miesięcy dla 80-latków.

A od tych danych w dużym stopniu zależy wysokość emerytury. Przypomnijmy kobiety mogą zakończyć prace w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat.

Prezes ZUS zaznaczyła, że „od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowej tablicy GUS obliczając wysokość nowo przyznawanych emerytur”. „Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat niższą o 6,1 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 6,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy” – dodała prezes ZUS.

Money.pl/inne źródła/gr