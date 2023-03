Brytyjski piwot z Pacyfiku

Wielka Brytania zawarła porozumienie o wejściu do Wszechstronnego i Postępowego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP), bloku handlowego 11 państw leżących wokół Pacyfiku - ogłosił w piątek brytyjski rząd.

Zakończenie prowadzonych przez 21 miesięcy negocjacji oznacza, że Wielka Brytania staje się pierwszym europejskim krajem w CPTPP i pierwszym nowo przyjętym członkiem od czasu utworzenia bloku w 2018 r. W jego skład wchodzi 11 państw regionu Pacyfiku: Australia, Brunei, Chile, Japonia, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur i Wietnam, zamieszkałych przez ponad 500 mln osób. Wraz z Wielką Brytanią ich łączny PKB stanowi 15 proc. światowej gospodarki.

Brytyjski rząd przekonuje, że to najważniejsza umowa handlowa zawarta od czasu wyjścia kraju z Unii Europejskiej przed trzema laty, a członkostwo w CPTPP ułatwi brytyjskim przedsiębiorstwom dostęp do największych obecnych i przyszłych gospodarek świata, ale krytycy wskazują, że zyski z przystąpienia do tej strefy wolnego handlu nie zrównoważą strat gospodarczych wynikłych z opuszczenia UE.

Dzięki wejściu do CPTPP ponad 99 proc. brytyjskich towarów eksportowanych do 11 krajów członkowskich będzie wolne od ceł i barier handlowych. Ale jako że Wielka Brytania już wcześniej miała umowy handlowe ze wszystkimi członkami bloku poza Brunei i Malezją, jej wejście do strefie wolnego handlu nie przełoży się na znaczące korzyści gospodarcze ani nie zrównoważy strat związanych z wyjściem z UE. Gdy rozpoczynano formalne negocjacje, brytyjski rząd wyliczał, że w wyniku członkostwa PKB wzrośnie w ciągu 15 lat o 1,8 mld funtów, czyli zaledwie o 0,08 proc. Tymczasem Według szacunków, brytyjski PKB będzie za 15 lat o 4 proc. niższy niż byłby, gdyby Wielka Brytania pozostała w UE.

„Ta umowa pokazuje rzeczywiste korzyści gospodarcze z naszych swobód po brexicie. Jako część CPTPP, Wielka Brytania jest teraz w doskonałej pozycji w globalnej gospodarce, aby wykorzystać możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu i innowacji. Przystąpienie do bloku handlowego CPTPP stawia Wielką Brytanię w centrum dynamicznej i rozwijającej się grupy gospodarek Pacyfiku (…) Brytyjskie przedsiębiorstwa będą teraz cieszyć się niezrównanym dostępem do rynków od Europy po południowy Pacyfik” - oświadczył premier Rishi Sunak.

„To ważny moment dla Wielkiej Brytanii. Nasze przystąpienie do CPTPP wysyła silny sygnał, że Wielka Brytania jest otwarta na biznes i wykorzystuje nasze swobody po brexicie, aby dotrzeć do nowych rynków na całym świecie i rozwijać naszą gospodarkę. Przystąpienie do CPTPP będzie wspierać miejsca pracy i tworzyć możliwości dla firm każdej wielkości i we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa” - dodała minister biznesu i handlu Kemi Badenoch.

Jak wyjaśnił brytyjski rząd, w związku z zakończeniem negocjacji Wielka Brytania i kraje członkowskie CPTPP podejmą teraz procedury prawne i administracyjne niezbędne do akcesji, tak aby nastąpiła ona jeszcze w bieżącym roku.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

PAP/ as/