Co z produkcją elektrycznych samochodów w Polsce?

Czy koncerny motoryzacyjne utrzymają produkcje w Polsce? Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w Unii Europejskiej i twardy pęd ku elektromobilności stawianie takiego pytania jest zasadne.

Jak mówi w wypowiedzi dla auto-dziennika.pl Tomasz Tonder z Volkswagen Group Polska komentując niedawną decyzję Volkswagena o przejściu w 80 procentach na elektromobilność wskazuje, iż Polska, choć nabywa się u nas sporo aut, jeśli chodzi o dostęp do infrastruktury dla e-aut jest jeszcze nieco w tyle za resztą UE:

Polska jest dziś bardzo istotnym, piątym największym rynkiem pod względem rejestracji nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej. Jednocześnie jest też piątym najgorszym krajem we wspólnocie pod względem rozwoju infrastruktury ładowania, biorąc pod uwagę wskaźnik ilości punktów na 100 km dróg

Istotne jest bowiem nie tylko uczynienie e-aut bardziej dostępnymi ale też poprawa w sferze dostępności infrastruktury.

To z kolei może odbić się negatywnie na produkcji aut w Polsce. Przejście do produkcję elektryków wymusza bowiem poprawy w infrastrukturze… jeśli Polska ma utrzymać ten sam poziom produkcji co dotychczas.

auto.dziennik.pl/ as/