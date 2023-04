Szef MON: Plan Kremla się nie powiódł

Polsko-białoruska granica została utrzymana, nakreślony na Kremlu plan się nie powiódł - to dzięki służbie polskich żołnierzy, Straży Granicznej i innych służb - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak podczas spotkania wielkanocnego z żołnierzami i funkcjonariuszami na granicy z Białorusią.

We wtorek Błaszczak z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych spotkał się w położonej opodal granicy z Białorusią w Puszczy Augustowskiej wsi Gruszki ze stacjonującymi tam żołnierzami oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i innych służb.

Dzisiaj wiemy doskonale, że bezpieczeństwo stanowi wartość najwyższą. Wszyscy obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - widzimy jak Kreml, władcy Kremla postanowili odbudować imperium rosyjskie i atakują inne państwa, czego doskonałym przykładem jest atak na Ukrainę. Widzimy też, że Polska jest atakowana w sposób hybrydowy od 2021 roku. Jest atakowana tak, że musi być broniona tu, na granicy - atak nastąpił z terytorium Białorusi- powiedział.

Szef MON dodał, że „ataku dokonano przy użyciu migrantów zaproszonych przez reżim Alaksandra Łukaszenki do Białorusi, a następnie rzuconych na granicę, tak, żeby nielegalnie próbowali przekroczyć granicę z Polską”. „Granica została utrzymana dzięki służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki współpracy służb” - powiedział.

Podziękował żołnierzom „za trudną służbę na granicy polsko-białoruskiej i złożył im życzenia „błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, dużo spokoju, dużo radości i pogody”.

Wiem, że dla państwa, którzy służycie tu, na granicy, będą to święta daleko od domu - ale bardzo za to dziękuję, właśnie za to poświęcenie; polskie państwo to docenia - zwrócił się Błaszczak do żołnierzy i funkcjonariuszy.