Orlen Oil wybuje w Trzebini instalację fotowoltaiczną

Orlen Oil z Grupy Orlen planuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 50 kW do produkcji energii elektrycznej dla swego zakładu w Trzebini (Małopolskie)

W ogłoszonym przez spółkę postępowaniu na realizację tej inwestycji oferty można składać do 26 kwietnia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej o mocy nie większej niż 50 kW dla Zakładu Produkcyjnego Orlen Oil w Trzebini - podała spółka w ogłoszeniu.

Jak zaznaczono, „energia wyprodukowana przez mikroinstalację zostanie zużyta na potrzeby własne zakładu zamawiającego”.

Orlen Oil zaznaczył w opublikowanej dokumentacji postępowania, że miejscem montażu instalacji fotowoltaicznej będzie dach budynku odbioru cystern - jak podano, to obiekt halowy, oparty na konstrukcji żelbetowego szkieletu, o dachu płaskim, wybudowany ok. 1970 r. Według spółki, „posadowienie na dachu instalacji fotowoltaicznej, wymaga wykonania konstrukcji wsporczej, która pośrednio będzie przenosić obciążenia wynikające z instalacji na elementy konstrukcyjne budynku - słupy żelbetowe”.

Moc jednostkowa paneli fotowoltaicznych dla inwestycji powinna wynosić w granicach 400 do 500 W, przy czym należy zastosować panele monokrystaliczne wykonane w technologii Half-Cut, a gwarancja produktowa musi obejmować minimum 12 lat, natomiast gwarancja na wydajność liniową minimum 20 lat. Spółka wskazała, że panele muszą też posiadać stosowne certyfikaty, zgodne z międzynarodowymi normami i standardami.

Orlen Oil z siedzibą w Krakowie to podmiot z Grupy Orlen specjalizujący się w produkcji i dystrybucji środków smarnych, jak np. oleje do silników samochodów ciężarowych i autobusów, oleje dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, a także oleje do maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, oleje przemysłowe, np. hydrauliczne oraz oleje technologiczne - emulgujące i obróbcze.

W lutym PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada m.in., że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł zostanie przeznaczonych na „zielone inwestycje”, w tym np. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, biopaliwa nowej generacji oraz tzw. zielony wodór.

