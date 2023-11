Orlen pierwszy na świecie. Chodzi o system wielopaliwowy

Orlen ze spółką Horus-Energia opracował i przetestował pierwszy na świecie system wielopaliwowy Multifuel do zasilania jednostek produkujących energię elektryczną i ciepło. Umożliwia on stosowanie wodoru, gazu ziemnego lub ich mieszanki - podał koncern.

Jak poinformował w czwartek Orlen, „pomyślnie zakończyły się testy prototypowego zespołu kogeneracyjnego o mocy 1MW, wyposażonego w system wielopaliwowy Multifuel, umożliwiający produkcję energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem wodoru, gazu ziemnego lub ich mieszanki”.

Prototyp jest unikatowy w skali światowej i wykorzystuje autorskie rozwiązanie opracowane przez Orlen - podkreślił koncern.

W informacji wyjaśniono, że „pierwszy na świecie system wielopaliwowy - Multifuel do zasilania jednostek produkujących energię elektryczną i ciepło” opracowano i przetestowano we współpracy ze spółką Horus-Energia.

Technologia Multifuel przyspieszy wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce, przyczyniając się do redukcji emisji dwutlenku węgla w tej branży. Orlen wystąpił o ochronę patentową swojego wynalazku - zaznaczył koncern. Zapowiedział, że w przyszłym roku planuje rozpocząć jego komercjalizację.

Orlen zaznaczył, że system Multifuel „pozwala na płynną zmianę podawanego paliwa – może to być wodór, gaz ziemny lub ich dowolna mieszanka”; może być instalowany w już działających jednostkach wytwórczych, co pozwoli na ich stopniowe przestawienie na zasilanie wodorem.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak z zarządu Orlenu, odpowiedzialna za strategię i zrównoważony rozwój, zwróciła uwagę, że szerokie wykorzystanie paliw alternatywnych, m.in. wodoru, jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej i warunkiem osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. Zapewniła, że Grupa Orlen wspiera ten proces, np. „rozwijając technologie pomostowe, które zapewnią płynne przejście od paliw kopalnych do nisko i zeroemisyjnych gazów”.

Wykorzystując doświadczenie, zasoby oraz infrastrukturę, jakie wniosło do koncernu PGNiG, opracowaliśmy wyjątkową w skali światowej technologię, której zastosowanie umożliwia produkcję energii z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz wodoru, w zależności od dostępności danego paliwa. Elastyczność oferowaną przez technologię Multifuel potwierdziły pomyślne wyniki testów, co otwiera drogę do szybkiej komercjalizacji tego rozwiązania – podkreśliła Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie Orlenu.

Koncern podał, że wysoką efektywność i niezawodność jego autorskiej technologii potwierdziły pomiary kluczowych parametrów operacyjnych prototypowego zespołu kogeneracyjnego wyposażonego w system Multifuel - podczas testów, z wykorzystaniem ponad 0,5 tony wodoru, w różnych mieszaninach z gazem ziemnym, maksymalna sprawność produkcji energii elektrycznej wzrosła o ponad 5 proc. w odniesieniu do parametrów fabrycznych.

Oznacza to, że prototyp wyposażony w system wielopaliwowy wykorzystuje paliwo efektywniej niż jednostki standardowo dostępne na rynku. Testy wykazały także bezpieczeństwo zastosowania mieszaniny wodoru oraz gazu ziemnego w procesach energetycznych - wskazał Orlen.

Zaznaczył przy tym, że cechą wyróżniającą systemu Multifuel jest elastyczność: paliwa – gaz ziemny oraz wodór – są dostarczane do jednostki wytwarzającej energię poprzez dwa niezależne układy, zintegrowane z systemem sterowania i kontroli.

Dzięki nim, można dowolnie zmienić proporcje składu mieszanki, czego nie oferuje żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Dawki paliwa są regulowane automatycznie, bez konieczności redukcji mocy, a zmiana parametrów może nastąpić w ciągu jednego cyklu pracy silnika - wyjaśnił koncern.

Jak ocenił koncern, system wielopaliwowy może być wykorzystywany w jednostkach wytwórczych zasilających zakłady przemysłowe, ciepłownie czy obiekty użyteczności publicznej.

Dodatkowo, technologia Multifuel, umożliwiając wytwarzanie nisko i zeroemisyjnej energii elektrycznej i ciepła, może wspierać oraz stabilizować Krajowy System Elektroenergetyczny, w tym pracę magazynów energii, hubów elektromobilności i klastrów wodorowych - podkreślił Orlen. Urządzenie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Opracowywane jest również rozszerzenie ochrony patentowej na terenie Europy i USA - przyznał koncern.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Ma też sieć stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Grupa Orlen chce jednocześnie rozwijać bezpieczną energetykę jądrową - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym br. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł, czyli ok. 40 proc., na zielone inwestycje, w tym w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór.

Spółka Horus-Energia, współpracująca przy projekcie systemu Multifuel, działa na krajowym rynku zasilania w energię elektryczną i ciepło - podał Orlen. Firma jest producentem agregatów prądotwórczych; zajmuje się również projektowaniem, montażem, uruchomieniem i serwisem jednostek.

pap, jb