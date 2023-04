Jeszcze nie wystartował, a już działa. Ludzie zaklepują mieszkania

Ruch na portalach ze sprzedażą mieszkań wzrósł, a sama sprzedaż od co najmniej dwóch miesięcy jest ponad dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku, podaje portal Bussines Insider.

Eksperci zauważają rosnącą falę zainteresowań mieszkaniami. Wszystko za sprawą rządowego programu dopłat, który…. jeszcze nie wystartował.

Potencjalni nabywcy zapisują się na mieszkania z wyprzedzeniem, jeszcze nie mając pewności, czy otrzymają kredyt.

Przypomnijmy, że sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. To „bezpieczny kredyt” z dopłatami do 600 tys. zł na 10 lat, o oprocentowaniu 2% plus marża banku.

Program ma ruszyć w lipcu a już widać już wzrost zainteresowania i większą liczbę zapisów, mimo, że jest dużo niewiadomych.

Przez cały 2022 r. sytuacja na rynku mieszkaniowym się pogarszała. Teraz widzimy wyraźne odbicie — przyznaje Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości w Morizon, w rozmowie z Business Insiderem

Według Drogomireckiego rośnie aktywność szukających mieszkania. Polacy intensywniej przeglądają oferty oraz składają więcej zapytań o zakup mieszkania.

Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim ludzie dostrzegają pewne pozytywne zmiany po długim czasie rosnącej inflacji, zwyżkujących rat kredytów i spadającej zdolności kredytowej — komentuje Drogomirecki

businessinsider, jb