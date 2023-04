Biały Dom powstrzymywał się od krytyki. Rozmowy Bidena z von der Leyen

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał w czwartek z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na temat jej niedawnej wizyty w Pekinie oraz o zapewnieniu wsparcia gospodarczego i wojskowego Ukrainie - poinformował Biały Dom. Przywódcy wzięli tez udział w wirtualnym spotkaniu Major Economies Forum w sprawie klimatu.

Przywódcy omówili niedawną podróż przewodniczącej von der Leyen do Pekinu i ich wspólne zaangażowanie, by podtrzymać porządek międzynarodowy oparty na zasadach, prawach człowieka i uczciwych praktykach handlowych - napisano w oświadczeniu Białego Domu, odnosząc się do wizyty szefowej KE w Chinach u boku prezydenta Francji Emmanuela Macrona.